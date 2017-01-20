Переизбрать Путина через год Кириенко помогут Костя Костин, правозащитники и банкиры

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко обновил состав своих советников на общественных началах. "Кириенко обновил состав своих советников на общественных началах. Соответствующее распоряжение уже подписано", - сообщили "Интерфаксу" в управлении внутренней политики (УВП). Исходя из должностей, занимаемых советниками, а также из степени их влияния, эксперты сразу же предположили, что эти люди займутся подготовкой к президентским выборам 2018 года.

Среди 11 новых советников первого замглавы администрации Кремля:

- глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин (ранее возглавлял управление по внутренней политике администрации президента),

руководитель центрального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНР) Алексей Анисимов (в президентскую кампанию 2012 года был замначальника предвыборного штаба Путина),

экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев,

президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин,

председатель совета директоров ЗАО "КРОС" Сергей Зверев,

председатель правления банка "Российский капитал" Михаил Кузовлев,

замгендиректора ВГТРК Дмитрий Медников,

глава фонда "Общественное мнение" (ФОМ) Александр Ослон,

гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров,

председатель совета директоров ГК "Михайлов и партнеры" Игорь Симонов,

гендиректор государственного информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов.

Кириенко, который был назначен на свою должность в сентябре 2016 года вместо Вячеслава Володина, ставшего спикером Госдумы нового созыва, в отличие от предыдущего куратора внутренней политики, оказался сторонником "больших форм", считает политолог Максим Жаров.

"Наличие в списке крупных представителей рынка политического консультирования, таких как ФоРГО, КРОС и "Михайлов и партнеры", лидеров рынка политической социологии и ВГТРК говорит о том, что в президентской кампании - 2018 Кириенко делает ставку на тех, кто умеет заявлять глобальные проекты и быстро распределять ресурсы, выделенные для их реализации. Соответственно, политтехнологи, социологи и медийщики в данном случае лишь исполнители, от них не требуют креатива, глубокой проработки всех аспектов кампании", - заявил политолог в интервью Znak.com.

Глава Института политической социологии Вячеслав Смирнов отметил, что это "интересный и ожидаемый набор советников". "Представлено большинство сфер интересов внутриполитического направления АП. От социологии до региональной политики. Журналисты и бизнес также в наличии. Весь вопрос в том, что теперь советники будут советовать", - сказал эксперт.

Как сообщает РИА "Новости", первые объяснения, что же будут делать советники, уже последовали. К примеру, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в числе возможных для себя тем назвал изучение политического поведения граждан России и вопросы, связанные с явкой на выборы.

"Явно есть темы, в которых я не компетентен, и явно есть темы, которые Сергею Владиленовичу сейчас не интересны как куратору внутренней политики", - сказал Федоров, отметив, что в тех случаях, когда эти темы совпадают, его советы могут оказаться полезны. "Прежде всего это исследования, измерения общественного мнения, медиаизмерения, изучение политического поведения граждан РФ, вопросы, связанные с явкой на выборы", - добавил гендиректор ВЦИОМ.

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, по неофициальной информации, в новой конструкции будет помогать в коммуникации с губернаторским корпусом. По мнению доктора политических наук, завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций К(П)ФУ Андрея Большакова, от Шаймиева, обладающего большим политическим опытом и опытом хозяйственника, который он применял на большой территории в экономически развитом регионе, могут требовать советов и экспертного мнения как от патриарха российской региональной политики, пишет издание "Бизнес Online". А вице-президент центра политических технологий Ростислав Туровский считает, что так Кириенко хочет отладить отношения с теми старыми республиканскими элитами, с которыми он знаком еще со времен работы полпредом, но с которыми у него плотных и прочных отношений не было.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев уверен, что Шаймиев - это человек, который может быть полезен при обсуждении предложений по повышению явки, по содержанию повестки кампании, по содержанию стратегии кампании, ее тактики. "Это такая "защита от дурака", хотя понятно, что там дураков нет. Но взгляд опытного человека не помешает", - говорит Калачев.

Кроме того, у Шаймиева богатый опыт работы с разными национальными общинами. Поэтому в национальных вопросах и межрелигиозных отношениях он - безусловный авторитет. А тема межнациональных отношений так или иначе будет использована в предвыборной кампании.

- Ну, классовый состав советников, - улыбается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - говорит сам за себя: банкир, крупнейший пиар-махинатор, начинавший вместе с Ходорковским, Костин, который точно не подведёт по линии "гражданского общества", но хоть бы среди этой оравы буржуев и либералов хоть одного бы условного рабочего, Холманских каких-нибудь для плезиру, нет - классовый состав однозначный!

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