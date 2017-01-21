Трамп сделался совсем президент

В общем, новость ожидаемая, хотя и были сомнения в том, что она состоится, но Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве 45-го президента США. «Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и приложу все свои силы, чтобы поддержать, сохранить и защитить Конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог», — сказал Трамп, что тоже неожиданностью не стало. Но все же самый могущественный человек на земле вступил в должность - событие, ничего не попишешь.

После произнесения текста клятвы Трапм обнял свою супругу и обратился к гражданам США с приветственной речью: «Этот момент — ваш момент, он принадлежит вам».

На церемонии инаугурации присутствовали около 900 тысяч человек, и это самое загадочное - что они там хотели нового для себя узнать, увидеть или услыщать? Ну не папа римский, никаких проповедей, никакого фактора веры - чистый протокол. Я бы не поперся. Но с другой стороны - 1,8 миллиона россиян нырнули вчера в прорубь, хотя ни вера, ни родина этого совсем не требуют. Как видим, пропагандозависимых американцев в 2 раза меньше, а если в процентном отношении, то и вчетверо. Повод задуматься.

Вполне себе православный Виктор Милитарев написал, что крещенскую купель вполне можно организовать и в собственной теплой ванне. Логично. Но и Трампа куда комфортней слушать по телевизору. Но куда ж ты денешь патриотическое чувство стадности?

Кстати, на инаугурацию Путина простонародье не пускают, все проходит камерно. Его о 2012 годе и флажками не приветствовали - по пустому городу ехал. А Трампа вот почти миллион пришел поздравить. Тоже повод задуматься - в процентах-то Путин куда больше набрал...

А.Б.