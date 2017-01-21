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Московский листок

Трамп сделался совсем президент

Опубликовано 21.01.2017 в разделе комментариев 6

сша выборы анатолий баранов трамп
Трамп сделался совсем президент

В общем, новость ожидаемая, хотя и были сомнения в том, что она состоится, но Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве 45-го президента США. «Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и приложу все свои силы, чтобы поддержать, сохранить и защитить Конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог», — сказал Трамп, что тоже неожиданностью не стало. Но все же самый могущественный человек на земле вступил в должность - событие, ничего не попишешь.

После произнесения текста клятвы Трапм обнял свою супругу и обратился к гражданам США с приветственной речью: «Этот момент — ваш момент, он принадлежит вам».

На церемонии инаугурации присутствовали около 900 тысяч человек, и это самое загадочное - что они там хотели нового для себя узнать, увидеть или услыщать? Ну не папа римский, никаких проповедей, никакого фактора веры - чистый протокол. Я бы не поперся. Но с другой стороны - 1,8 миллиона россиян нырнули вчера в прорубь, хотя ни вера, ни родина этого совсем не требуют. Как видим, пропагандозависимых американцев в 2 раза меньше, а если в процентном отношении, то и вчетверо. Повод задуматься.

Вполне себе православный Виктор Милитарев написал, что крещенскую купель вполне можно организовать и в собственной теплой ванне. Логично. Но и Трампа куда комфортней слушать по телевизору. Но куда ж ты денешь патриотическое чувство стадности? 

Кстати, на инаугурацию Путина простонародье не пускают, все проходит камерно. Его о 2012 годе и флажками не приветствовали - по пустому городу ехал. А Трампа вот почти миллион пришел поздравить. Тоже повод задуматься - в процентах-то Путин куда больше набрал... 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 6
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Трамп придет порядок наведет
trump-forever написал 21.01.2017 00:59
Да, Трамп это не местные гниды. Говорит, до этого дня власть была в Вашингтоне, теперь она возвращается из Вашингтона к народу СШ.
Как только пришел Трамп, сразу подвижка - Потрох моментально закрыл завод в Липецке. А до того втирал: я не могу, я отдаю в трест...
Прошло указание в Москву, завод закрыли аж бегом.
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(без названия)
Пилот "прост" написал 21.01.2017 00:50
Впечетлен речью Трампа! Как будто коммунист выступал перед народом, а не как у нас, во дворце перед придворными. И без бумажки! С пафосом! По всему видно, человек серьезный. Это не Обама.
Нечто подобное хотелось бы услышать от наших президентов- когда государство должно служить народу, а не кучке жуликов и воров во власти.А то нам последнее время все про майские указы царя втирают, ни слова про народ и справедливость.А у Трампа одна задача-оставить след в истории, как получится другой вопрос, во всяком случае выполнять аравийские халтуры он не будет.Посмотрим.
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(без названия)
trump-forever написал 21.01.2017 00:45
Trump с брезгливостью относится ко всем этим подлым прихлебателям, которых развели вокруг себя комуняки Обама и Клин. Этих гнид он просто прогнал. Теперь они ищут себе нового хозяина.
Ищите и вы.
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Трамп - это голова
А.Головенко, журналист написал 21.01.2017 00:20
Никакой Трамп не отменит нашему народу жульнический налог на "капремонт дома", не остановит рост дороговизны и квартплаты и перекачку Миллером миллионов евро в германскаую экономику под видом "спонсорской помощи" сборной тамощних Мытищ
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Правдолюбченко написал 21.01.2017 00:15
"Вполне себе православный Виктор Милитарев"
----
действительно, чем не православный:
http://dailytalking.ru/im/militarev-viktor-yurevich_48_1265491483.jpg
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(без названия)
Народы моря написал 21.01.2017 00:11
избирают чужого президента, чужой страны, а судя по обилию тем и переживаний создается впечатление, что холопы рашки ожидают приход нового хозяина.
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