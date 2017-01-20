Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Полицаи Вашингтона жёстко подавили выступления противников Трампа, в стиле майской Болотной 2012-го

Опубликовано 20.01.2017 в разделе комментариев 0

протест сша выборы полицаи болотная
Полицаи Вашингтона жёстко подавили выступления противников Трампа, в стиле майской Болотной 2012-го

В Вашингтоне протестующие против избрания Дональда Трампа президентом США в день его инаугурации устроили беспорядки. В частности, под их горячую руку попали витрины Bank of America, ресторана быстрого питания McDonald's и кофейни Starbucks, а также стекла припаркованных в центре автомобилей, передает агентство Reuters.

По информации СМИ, уже после окончания церемонии инаугурации на улицах Вашингтона до сих пор оставались недовольные будущим президентом. При этом журналисты подчеркивают, что данных о пострадавших в ходе массовых протестов не поступало.

По данным агентства, одетые в черные одежды протестующие, в частности, разбили витрину Bank of America. В пятницу утром около 100 человек провели в центре Вашингтона акцию протеста против политики Трампа, касающейся глобального потепления. Многие из них выкрикивали лозунг "Так работает демократия!".

По сообщениям местных СМИ, правоохранительные органы применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. После вмешательства полиции толпа протестующих разошлась.

Кроме того, противники Трампа в Вашингтоне в день инаугурации раздавали папиросы с марихуаной. Эту своеобразную акцию протеста устроила организация "Ди-Си каннабис коалишн", выступающая за легализацию марихуаны не только в столичном федеральном округе, но и по всей стране.

Согласно законам округа Колумбия, где расположен Вашингтон, жителям разрешается хранить не более двух унций марихуаны (около 56,6 грамма), выращивать ее и раздавать, но не продавать.

Отметим, что в ночь перед инаугурацией Дональда Трампа в Вашингтоне прошла демонстрация его противников. Протестная акция обернулась столкновениями с полицейскими и сторонниками миллиардера, у которых поблизости проходила вечеринка в честь начала президентства республиканца. Чтобы усмирить неконтролируемую толпу, полиция применила слезоточивый газ.

События разворачивались возле бизнес-центра для журналистов National Press Club, где проходила вечеринка сторонников Трампа в честь его инаугурации под названием DeploraBall. Этот бренд был создан 9 ноября 2016 года "для празднования избрания кандидата-аутсайдера".

Отметим, что и инаугурация Путина, которого так долго и безуспешно пытались заочно подружить с Трампом и ему уподобить российские официзоные СМИ, в мае 2012-го проходила не очень-то гладко, как и выборы в Госдуму до этого, в ноябре 2011-го. То есть 7-го мая как раз Москва выглядела как после взрыва нейтронной бомбы, пока Путин въезжал в Кремль, - ни одной живой души. А вот 6-го мая на Болотной площади были серьёзные столкновения с полицией и возможность майдана - вполне реальная, если бы удалось всё же начать митинг. Однако лидеры общегражданского протеста пошли на поводу у полицаев и "несогласовнный" митинг свернули, а вскоре "свернули" в калачики и их самих - и по одному потом, кого в кутузку, кого и вовсе на тот свет...

Нет, конечно же у Трампа всё будет как-то иначе. Но одно самосожжение возле отеля его бизнес-империи уже имело место, а сегодня и выступления массовые. Немногие его предшественники могли бы похвастаться таким бурным неприятием своих кандидатур массами граждан и неграждан США - мигрантов, студентов, феминисток...

Новости по теме:

Чубайс с ужасом узрел в Давосе крах мирового капитализма

Песков переобулся в воздухе и признал "Трампнашизм" ошибкой кремлядей

Возле гостиницы Trump International Hotel в Вашингтоне совершено самосожжение

Шубина в Минфине США сменит Мнучин: инициатор санкций поработает и при Трампе

Накануне инаугурации Трампа Медведев напомнил, что Россия не банановая республика

Переизбрать Путина через год Кириенко помогут Костя Костин, правозащитники и банкиры


 

 

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что Россия - свободная, богатая и передовая страна?:
Результаты
Интернет-ТВ
Богатые тоже плачут: 30 человек погибло в отеле, накрытом лавиной
Богатые тоже плачут: 30 человек погибло в отеле, н...
19.01.2017
15 метров до смерти...
15 метров до смерти...
20.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Полицаи Вашингтона жёстко подавили выступления противников Трампа, в стиле майской Болотной 2012-го (0)
Переизбрать Путина через год Кириенко помогут Костя Костин, правозащитники и банкиры (2)
В Москве во время крещенских купаний скончался охранник храма (3)
Рабочим из СМУ-77 не дали не только бастовать, но даже подать коллективную жалобу на невыплату (1)
Шубина в Минфине США сменит Мнучин: инициатор санкций поработает и при Трампе (0)
Игиловцы убили пятерых турецких солдат в бою в Эль-Бабе (0)
Постмайданная декоммунизация споткнулась на харьковском проспекте героев Сталинграда (2)
"Родину-мать" отремонтируют за два миллиарда рублей (3)
Дефицит бюджета РФ в 2016 году составил 3,5% ВВП (0)
Роснефтяные 170 миллионов не спасли леонтьевский журнал "Однако" (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Помер Максим - и хер с ним!
Дарья Митина Дарья Митина: Нoвoгoдние пoдарунки
Дарья Митина Дарья Митина: Американцы в Астане могут оказаться лишними для всех сторон
Максим Калашников Максим Калашников: В понедельник в 20 ч мск на радио "Комсомольской правды" - П.Грудинин и М. Калашников
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: До встречи!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss