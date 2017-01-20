Полицаи Вашингтона жёстко подавили выступления противников Трампа, в стиле майской Болотной 2012-го

В Вашингтоне протестующие против избрания Дональда Трампа президентом США в день его инаугурации устроили беспорядки. В частности, под их горячую руку попали витрины Bank of America, ресторана быстрого питания McDonald's и кофейни Starbucks, а также стекла припаркованных в центре автомобилей, передает агентство Reuters.

По информации СМИ, уже после окончания церемонии инаугурации на улицах Вашингтона до сих пор оставались недовольные будущим президентом. При этом журналисты подчеркивают, что данных о пострадавших в ходе массовых протестов не поступало.

По данным агентства, одетые в черные одежды протестующие, в частности, разбили витрину Bank of America. В пятницу утром около 100 человек провели в центре Вашингтона акцию протеста против политики Трампа, касающейся глобального потепления. Многие из них выкрикивали лозунг "Так работает демократия!".

По сообщениям местных СМИ, правоохранительные органы применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. После вмешательства полиции толпа протестующих разошлась.

Кроме того, противники Трампа в Вашингтоне в день инаугурации раздавали папиросы с марихуаной. Эту своеобразную акцию протеста устроила организация "Ди-Си каннабис коалишн", выступающая за легализацию марихуаны не только в столичном федеральном округе, но и по всей стране.

Согласно законам округа Колумбия, где расположен Вашингтон, жителям разрешается хранить не более двух унций марихуаны (около 56,6 грамма), выращивать ее и раздавать, но не продавать.

Отметим, что в ночь перед инаугурацией Дональда Трампа в Вашингтоне прошла демонстрация его противников. Протестная акция обернулась столкновениями с полицейскими и сторонниками миллиардера, у которых поблизости проходила вечеринка в честь начала президентства республиканца. Чтобы усмирить неконтролируемую толпу, полиция применила слезоточивый газ.

События разворачивались возле бизнес-центра для журналистов National Press Club, где проходила вечеринка сторонников Трампа в честь его инаугурации под названием DeploraBall. Этот бренд был создан 9 ноября 2016 года "для празднования избрания кандидата-аутсайдера".

Отметим, что и инаугурация Путина, которого так долго и безуспешно пытались заочно подружить с Трампом и ему уподобить российские официзоные СМИ, в мае 2012-го проходила не очень-то гладко, как и выборы в Госдуму до этого, в ноябре 2011-го. То есть 7-го мая как раз Москва выглядела как после взрыва нейтронной бомбы, пока Путин въезжал в Кремль, - ни одной живой души. А вот 6-го мая на Болотной площади были серьёзные столкновения с полицией и возможность майдана - вполне реальная, если бы удалось всё же начать митинг. Однако лидеры общегражданского протеста пошли на поводу у полицаев и "несогласовнный" митинг свернули, а вскоре "свернули" в калачики и их самих - и по одному потом, кого в кутузку, кого и вовсе на тот свет...

Нет, конечно же у Трампа всё будет как-то иначе. Но одно самосожжение возле отеля его бизнес-империи уже имело место, а сегодня и выступления массовые. Немногие его предшественники могли бы похвастаться таким бурным неприятием своих кандидатур массами граждан и неграждан США - мигрантов, студентов, феминисток...

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