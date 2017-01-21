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Московский листок

На востоке Москвы полицейские застрелили угрожавшего гранатой мужчину

Опубликовано 21.01.2017 в разделе комментариев 0

На востоке Москвы полицейские застрелили угрожавшего гранатой мужчину

На востоке Москвы полицейские застрелили при задержании мужчину, который оказал сопротивление и угрожал взорвать гранату, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции. Инцидент произошел ночью в субботу, 21 января, на Щелковском шоссе.

"Сегодня ночью при задержании он оказал сопротивление и угрожал предметом, похожим на гранату. Полицейские применили табельное оружие. В результате злоумышленник получил ранение, от которого скончался", - сказали в пресс- службе.

Отмечается, что мужчина подозревается в нападении и причинении огнестрельного ранения предпринимателю в центре Москвы (Шмидтовский проезд). Вечером 18 января злоумышленник ранил из огнестрельного оружия в голову бизнесмена, который, передвигаясь на автомобиле Lexus, остановился на светофоре. Преступник с места происшествия скрылся на автомобиле Mercedes, который был впоследствии обнаружен в результате объявленного плана "Перехват". Потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии.

На месте происшествия, где был застрелен предполагаемый преступник, работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые мероприятия.

Отмечается, что по факту происшедшего были возбуждены дела в соответствии со ст. 317 и 222 УК России (посягательство на жизнь и здоровье сотрудников правоохранительных органов, а также незаконное хранение боеприпасов).

 



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