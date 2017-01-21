Калашникова за 35 миллионов перенесли на весну

Открытие памятника Михаилу Калашникову в Оружейном переулке перенесли с 21 января на 8 мая 2017 года "из-за погодных условий". Однако ж журналистам показали только полноразмерную модель с глине - то есть в металле скульптура, надо понимать, не готова. Бывает...

Интересно другое - стоимость композиции оценили в 35 миллионов рублей. Или в полмиллиона долларов. А не дороговато?

Тут, конечно, ответ однозначный: "Тебя, блин, не спросили!"

Так вот и вопрос - почему меня не спросили? Не меня конкретно, а меня как москвича - ну и еще 12,5 миллионов таких е как я. Почему нас вообще никогда и ни о чем не спрашивают? Вроде бы есть закон о референдуме... А все равно - осчастливят на круглую сумму, и ходи потом облагодетельствованный то "зеленой девушкой", то еще какой-нибудь хреновней.

Михаил Калашников, конечно, знаменитый человек. Доводилось встречаться. Ну а с главным делом его жизни каждый знаком... Но почему ему памятник именно в Москве, хотя он всю дорогу работал в Ижевске? Почему именно в Оружейном, к которому он отношения никакого не имел? Да там и оружейников никаких уже лет 300 нет, только деловой центр "Оружейная плаза"... Почему именно сейчас, а не позже, когда денег в бюджете поболее станет?

Почему сравнительно небольшой статуй обойдется городу в 35 миллионов рублей? Мне как москвичу, пока еще не лишенному гражданских прав, хотелось бы знать, как будет расходоваться эта сумма - наших общих московских денег.

Конечно, для московских масштабов сумма смешная, но не из стаких ли смешных сумм потом выстраиваются совсем не смешные состояния столичных чиновников?

Я хотел бы, конечно, знать, когда наш столичный бюджет перестанет для нас, москвичей, быть секретным как какой-нибудь бюджет ядерной отрасли. Когда у нас нчнут в соотвествии с законом о референдуме интересоваться нашим мнением по поводу той или иной важной для нашей жизни вещи? Технических проблем никаких - городской референдум можно устраивать хоть каждую неделю: вы хотите памятник у себя под окном? вас устраивает смета?

Сколько это - 35 миллионов рублей? Отвечу - когда потребовалось доставить комплекты российских учебников в ЛНР, город в лице департамента образования пошел навстречу и выделил учебников на 5 миллионов рублей. За это им многое зачтется в этой и будущей жизни, полагаю. И примерно половина детей в Луганской республике получила комплекты российских учебников, то есть возможность учиться.

Вот умножим эту сумму на 7 и получим памятник Калашникову в городе, с которым его ничего не связывало, и который, конечно, никому не помешает, но и поможет тоже навряд ли.

Если бы меня спросили, я б нашел как по уму потратить эти деньги - да, можно напечатать много учебников и раздать детям. К ним в комплекте можно книгу про Михаила Калашникова тоже раздать - это в памяти у детей осталось бы куда прочней, чем непонятный "памятник какому-то мужику". А еще лучше - десять строчек в учебнике истории. Это на всю жизнь зарубка остается.

Сам-то Михаил Тимофеевич очень скромный был человек, жил на третьем этаже без лифта... Не уверен, что когда либо держал он в руках 35 миллионов: «Нельзя всё мерить деньгами, - сказал он как-то в интервью. - Для меня самое дорогое, когда люди говорят: „Ваше оружие спасло мне жизнь!“ Зачем мне миллионы? Я и так живу хорошо».

Думаю, если б и Михаила Калашникова спросили про памятник, он бы ответил: "Да ну вас!.."