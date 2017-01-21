Кремляди уже не ждут скорого визита президента США и вообще "сливаются" из проекта "Трампнаш"

Встречу президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом не стоит ожидать в ближайшие недели, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Би-Би-Си.

Республиканец Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января. "Президент США в первую очередь сейчас занят американскими делами", — сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках встречи.

Дата встречи может обсуждаться во время телефонного разговора двух президентов, отметил он.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что скорее можно говорить о встрече в "ближайшие месяцы", но никаких точных сведений о сроках или месте проведения пока нет.

Ранее британские СМИ спекулировали на тему возможной встречи двух лидеров в Исландии, однако представители обеих сторон опровергли слухи.

От редакции: У меня, честно говоря, даже не вопрос, а вопрос риторический: что это было? Весь этот "патриотический подъём" в связи с избранием (кстати, сомнительным) Трампа назло демократам? Это такая "стратегия позитива" - или как они там сами-то на Старой площади это называют? Я понимаю, свои ценные бумаги и вообще сбережения, застрявшие в США, включая почему-то давно всеми позабытый "Стабфонд" - хочется обезопасить, застраховать дружбой с господами мировыми жандармами... Но как можно одной рукой воевать с США в Сирии, а другой голосовать за Трампа?! Все завоевания Путинской России в Сирии - рузрушены, а мир в Алеппо стоил цивилизации уничтожения бесценного памятника истории, римского амфитеатра, на котором пиарился Ролдугин не так давно...

И вот, и так-то "опущенные" кремляди путём собственной же пиар-стратегии (ведь не по собственной же локальной дури столько официозных СМИ впали в "трампнашизм") - опускаются в глазах народа, причём не только российского, но и всего советского - всё ниже. Как кремляди используют обычно "одноразовых" политтехнологов с заспанным видом - США использовали их самих. А теперь они вроде как и в сторонке - будут длительно организовывать встречу. Да если б дело действительно шло к сближению и примирению, Трамп не поленился бы слетать сюда первым же делом - кстати, Обама-то так и сделал, он вообще в Москве бывал ещё до избрания президентом, по правозащитной линии...

В общем, с очередным эпикфэйлом, господа! Вы увлекательно падаете авторитетом - но не тяните за собой страну, пожалуйста, она имеет особенность пружинить и больно потом бить в точку, откуда её уронили. Кстати, показательно, что кремляди "вписались" за реакционную власть и напрочь проигнорировали протесты, противников Трампа. А они, среди прочих, несли и знамя СССР. Вот такой парадокс: триколорная власть РФ ближе к "геополитическому врагу номер один", чем к собственному советскому прошлому (которому РФ, правда, правонаследует), и к СССР относится теплее сам народ США, но никак не правящий в РФ класс мультимиллиардеров, они-то "будут бороться за Трампа", как когда-то Проханов "боролся за путина" (лично для него борьба увенчалась успехом). И использовать выступления "мигрантского сброда" и студенчества США против Трампа - наша властвующая шваль никак не будет. Лучше просто сглотнёт обиду: "господа нас не признали-с, на то они и господа мировыя-с"...

Д.Ч.

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