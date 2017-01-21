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Московский листок

"Единая Россия" готовит нас к вечной жизни

Опубликовано 21.01.2017 в разделе комментариев 0

демография смертность рождаемость
"Единая Россия" готовит нас к вечной жизни

Уровень смертности в России снизился на 18% за последние 10 лет. Об этом сообщил директор Государственного научно-исследовательского института профилактической медицины Сергей Бойцов. "За десять лет смертность в целом снизилась на 18%, главным образом за счет уменьшения смертности, связанной с болезнями системы кровообращения", - сказал он в ходе работы дискуссионной площадки "Здоровое будущее" съезда "Единой России".

Такими темпами еще полвека мудрого руководства партии, и мы все станем жить вечно!

В 2006 году, согласно данным Росстата, родилось 1 млн 479,6 тыс. человек. Коэффициент рождаемости — 10,4. В 2006 году умерло 2 млн 166,7 тыс. человек, коэффициент смертности — 15,2. Миграционный прирост в 2007 году составил 258 193 человек, то есть на 54,9 % компенсировал численные потери населения от естественной убыли.

Теперь смотрим: численность населения в 2006 году 142 753 551 человек, а в 2007-м - 142 220 968. Оно понятно, умерло-то на 700 тысяч больше, чем родилось, и хоть четверть миллиона "понаехало", а все равно баланс вышел отрицательный.

Что же произошло 10 лет спустя?

В первом квартале 2015 года по данным Росстата смертность в России выросла на 5,2% относительно первого квартала 2014 года.

В 2013 году Всемирная организация здравоохранения сообщила в ежегодном докладе, что продолжительность жизни российских мужчин самая короткая среди населения Европы и Средней Азии: российские мужчины в среднем доживают лишь до 62,8 лет. В то же время занявшие первое место по продолжительности жизни мужчин израильтяне живут в среднем 80,1 года, британцы — 78,4 года, а испанцы — 78,8 года.

Что ж за чудо такое вышло, что у нас смертность, если верить "Единой России", за 10 лет вдруг снизилась, да еще на 18 процентов?

А отвечу - в 2014 году присоединили Крым! И сразу в 2015 году численность населения РФ выросла на 2 миллиона 600 тысяч человек. Но они не родились, вернее, родились на Украине, а теперь вот живут в России. Если же брать 2016 год, то прирост был 277410 или 0,19 процента! Что даже ниже, чем в 2014-м и 2013-м годах.

А вот теперь глянем на число умерших. В 2006 году - 2,166,703, а в 2015-м - 1,908,541 человек. Вот они откуда выискались 18 процентов! Но в 2013 и даже в 2012 годах умерших было еще меньше! 

Но давайте посмотрим, как с этим было при "проклятом совке"?

В 1990-м году, далеко не самом благополучном в советский период, умерло всего 1,655,993 человек! То есть более, чем на четверть миллиона меньше, чем в 2015-м, которым так хвалится "Единая Россия"! А родилось 147,665,100 человек, то есть больше, чем в 2015-м или 2016-м! То есть общее количество смертей (ОКС) на 1000 населения было 11,2 против 13,1 в 2015-м!

Так вот этот показатель, ОКС непрерывно снижался в советской время, начиная с последвоенного периода, и в 1964 году достиг цифры в 7,2. То есть был период, когда советские граждане умрирали ровно в 2 раза реже, чем российские! Да что там, в послевоенном 1946-м году ОКР составлял всего 12,3, то есть все равно меньше, чем в нынешнем "победном" 2016-м...

Кстати, рекордными в послереволюционный период, по величине ОКР выше 16 были годы с 2002 по 2005-й, когда президентом РФ тоже был В.В.Путин, а с 2003 года "Единая Россия" уже располагала большинством в Думе. Даже странно - большевики, те сравнивали свои результаты с 1913-м годом, годом наивысшего развития дореволюционной экономики. А нынешние сравнивают свой сегодняшний развал - со своим же развалом 10-летней давности.

Да, был период, немного лучше стали кормить за счет нефтегазовой коньюнктуры. Теперь, кстати, кормят опять похуже.

Анатолий Баранов



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