Москва и Вашингтон достойно вошли в день памяти Ленина

Многие скажут: ритуал… Но, знаете, этот ритуал – своего рода привилегия. Нет, не буржуазная, а как раз пролетарская.

Говорят ещё: «бессмысленные хождения к Мавзолею». Нет, осмысленные! Как движения воинских частей в дни советских военных парадов, как в 1941-м... Они шли в бой, мы движемся к революции – Второй социалистической, ни на секунду об этом не забывая. А бессмысленные посещения Мавзолея (впрочем, и тут мы надеемся на лучшее, на сознательное) – это когда просто стоят в очереди, без флагов. А если с флагами – это уже не частный визит, это притяжение ленинских идей и их организационного оформления.

И вот, например, когда к полированных плитах Мавзолея отражается ГУМовский базар и прочая буржуазно-развлекательная стихия, - мы с нашими флагами словно красный луч, прорезающий повседневность. На нас смотрят – кто с удивлением, кто с уважением. Но никто, как в 90-х или начале нулевых – с ехидством и презрением.

Объединённая коммунистическая партия, Союз коммунистической молодёжи (флаг СКМ нёс я, состоявший в СКМ с 2000-го), РОТ-Фронт, «Коммунисты России», РКРП, сотни человек, организованными колоннами по четыре совершили свой краткий парад. Солнце словно бы приветствовало нас, когда дошли до Мавзолея, подсветило знамёна со стороны Спасской башни.

Мы далеки от победы, конечно же, но даже мирным многолетним наступлением – мы сделали Мавзолей снова посещаемым, охраняемым. Его недавно подремонтировали (хотя ожидались более явные улучшения). А ведь власти-то олигархические и контрреволюционные по умолчанию его пытались напрочь забыть – не только при Ельцине, но и при Путине, что мало кто вспоминает сейчас. Тогда не только Мавзолей, охраняемый ещё и ЮНЕСКО с 1990-го года, но весь задействованный при Мавзолее научный комплекс государство (имея нефтяные сверхприбыли!) бросило, вполне политически осознанно, на произвол судьбы – точнее, на финансирование «заинтересованных компартий», в числе которых была и российская.

Сейчас – стоит очередь в Мавзолей, как в советское время, это хорошо. Туристов, москвичей, интуристов много. Мёрзнут, а ждут: весь пантеон у Кремлёвской стены по-прежнему один из самых посещаемых в Москве культурных (подчёркиваю) объектов. Но есть и у него своя историческая «ось», хотя захоронение-то ещё в 1918-м было стихийно создано юнкерами, расстреливавшими у стены рабочих-красногвардейцев, штурмовавших Кремль. Ильич – по-прежнему магнит для миллионов, как и в тот морозный день, когда вырубали место для первого, фанерного мавзолейчика на том самом месте, где стояла импровизированная деревянная трибуна, с которой он выступал не раз. Идёт сюда человечество, и это обнадёживает тех, кто решил связать свою судьбу с ленинскими идеями, заделами и заветами. Особой, красной волной проходим мы без очереди.

Входим под трибуны, на которых принимали исторические парады, кладём цветы слева, знамёна оставляем снаружи, а кто-то несёт и дальше гвоздички – Сталину, полководцам РККА.

Что приятно ещё раз, и это тоже наше моральное завоевание: не вполне почётный, но караул в Мавзолее дежурит. Были годы, когда нас, коммунистов, туда пропускали при полной пустоте внутреннего помещения. Но, после провокаций регрессантов и реакционеров – стали дежурить и там. Это, правда, выглядит не вполне уместно: рядом с саркофагом какой-то подгоняющий посетителей военный… Надо бы оставить только по пути. И на входе, как было в СССР, и что придавало всей Красной площади красы – неморгающие солдатики (вооружённые, помимо стройных винтовочек, примкнутыми штуками, что придаёт серьёзности и уважительности посетителям сразу же).

Посещение всего мемориального комплекса – всё же урезали. Не пропускают к могилам, где и товарищ Войков и первые большевики, где Джон Рид в кремлёвской стене захоронен по собственному желанию. Ибо родиной своей он, автор «10 дней, которые потрясли мир», считал РСФСР.

И мы идём вдоль кремлёвской стены, словно держа равнение на своих старших, очень-очень старших, но однопартийцев. Товарища Фрунзе, товарища Свердлова, товарища Сталина, товарищей Курчатова, Куусинена и многих-многих. Да, Ленин – это не только личность в истории, это – Коллектив, это – Партия, это в конечном итоге и все мы, родившиеся под пятиконечной кремлёвской звездой… Забывать это позорно (хотя, именно над этим забвением так тужатся-работают путинские полит-лакеи).

Так совпало, что в США и вчера и в этот день не утихают антитрамповские выступления. Ленин бы улыбнулся – да-да, над Кремлём-то реет личный штандарт президента РФ (если вы не знали – то это не просто триколорчик, тут уже монархизмом попахивает), а в США, в их столицах поднимают флаг СССР, вон он куда перекочевал, в самую гущу стихийного протеста по поводу воцарения очередного президента. Поэтому дадим мы не фотохронику из Москвы, привычную и предсказуемую, а американскую. Потому что – там сейчас явно горячее, чем в Москве, временно «белой», а не «красной».

Наши товарищи из из Workers World Party на марше против инаугурации Трампа в Вашингтоне

Это Вашингтон, а не Москва, товарищи! Марксисты есть, и организуются, и в США

Действуют по-своему и анархисты - примерно как в ходе нашей общей демонстрации в Афинах в 2006-м...

Ильич в берцах читает в Горках сводки классовой борьбы из САСШ (так они при нём назывались)

Ну а расеянский припутинский идиотизм выглядит примерно так: