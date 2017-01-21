Реальные пенсии дорогих россиян будут только сокращаться, предупреждает Минтруд

Реальный размер пенсий в России по прогнозу будет снижаться еще три года, несмотря на восстановленный ежегодный порядок индексации, заявил глава Минтруда России Максим Топилин.

"Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии - все равно в перспективе трех лет они снижаются", - сказал он в субботу на съезде "Единой России" в Москве.

Топилин подчеркнул, что нужно развивать систему пенсий в стране, чтобы доходы российских пенсионеров росли. "С точки зрения пенсионного обеспечения нам нужно двигаться вперед, это задача не только 2017 года - это очень длинная перспектива. Нужно, чтобы мы чувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров", - сказал министр.

Вместе с тем, в пресс-службе Минтруда журналистам пояснили, что снижение реальных размеров пенсий "объясняется тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются".

Там напомнили, что гражданин получит пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций лишь при прекращении работы. Такой порядок был введен в прошлом году.

Отметим, что в этом же самом прошлом году премьер Д.Медведев заявил, что пенсии в РФ только растут, и за 15 лет выросли в 15 раз...

Глава правительства Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия» 10 сентября в программе «Вести в субботу» сообщил, что за 15 лет пенсии в стране в номинальном исчислении выросли в 15 раз:

«Реальный рост, конечно, не такой большой, хотя он весьма и весьма ощутим, если сравнить с 2000 годом. Власть всегда обязана говорить правду – это моя позиция, я её придерживаюсь, – даже если эта правда не всегда доставляет положительные эмоции. В этом году мы столкнулись с очень серьёзными проблемами в финансовой сфере. Мы, тем не менее, провели индексацию по итогам 2015 года на 4%, сказав нашим пенсионерам, что проведём дополнительную индексацию по итогам работы экономики в первом полугодии этого года - работающим и неработающим. Решение это заключается в единовременной выплате 5 тысяч рублей, которую мы собираемся сделать в январе следующего года. Это абсолютно сопоставимо с индексацией для большей части пенсионеров. Для тех пенсионеров, которые не получают больших пенсий, которые живут весьма скромно, а их значительное количество в нашей стране, для них это в полной мере сопоставимо с той индексацией, которую бы они получили, а для некоторых категорий даже выше этой индексации. Поэтому я считаю, что в нынешней ситуации это абсолютно справедливое и единственно возможное решение – доиндексировать на эти 5 тысяч рублей».

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