Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Реальные пенсии дорогих россиян будут только сокращаться, предупреждает Минтруд

Опубликовано 21.01.2017 в разделе комментариев 3

кризис пенсионеры минтруд пенсии
Реальные пенсии дорогих россиян будут только сокращаться, предупреждает Минтруд

Реальный размер пенсий в России по прогнозу будет снижаться еще три года, несмотря на восстановленный ежегодный порядок индексации, заявил глава Минтруда России Максим Топилин. 

"Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии - все равно в перспективе трех лет они снижаются", - сказал он в субботу на съезде "Единой России" в Москве. 

Топилин подчеркнул, что нужно развивать систему пенсий в стране, чтобы доходы российских пенсионеров росли. "С точки зрения пенсионного обеспечения нам нужно двигаться вперед, это задача не только 2017 года - это очень длинная перспектива. Нужно, чтобы мы чувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров", - сказал министр. 

Вместе с тем, в пресс-службе Минтруда журналистам пояснили, что снижение реальных размеров пенсий "объясняется тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются". 

Там напомнили, что гражданин получит пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций лишь при прекращении работы. Такой порядок был введен в прошлом году.

Отметим, что в этом же самом прошлом году премьер Д.Медведев заявил, что пенсии в РФ только растут, и за 15 лет выросли в 15 раз...

Глава правительства Дмитрий Медведев  в интервью телеканалу «Россия» 10 сентября в программе «Вести в субботу» сообщил, что за 15 лет пенсии в стране в номинальном исчислении  выросли в 15 раз:

«Реальный рост, конечно, не такой большой, хотя он весьма и весьма ощутим, если сравнить с 2000 годом. Власть всегда обязана говорить правду – это моя позиция, я её придерживаюсь, – даже если эта правда не всегда доставляет положительные эмоции. В этом году мы столкнулись с очень серьёзными проблемами в финансовой сфере. Мы, тем не менее, провели индексацию по итогам 2015 года на 4%, сказав нашим пенсионерам, что проведём дополнительную индексацию по итогам работы экономики в первом полугодии этого года - работающим и неработающим. Решение это заключается в единовременной выплате 5 тысяч рублей, которую мы собираемся сделать в январе следующего года.  Это абсолютно сопоставимо с индексацией для большей части пенсионеров. Для тех пенсионеров, которые не получают больших пенсий, которые живут весьма скромно, а их значительное количество в нашей стране, для них это в полной мере сопоставимо с той индексацией, которую бы они получили, а для некоторых категорий даже выше этой индексации. Поэтому я считаю, что в нынешней ситуации это абсолютно справедливое и единственно возможное решение – доиндексировать на эти 5 тысяч рублей». 

Новости по теме:

Россия заплатит пенсии гражданам Израиля

Кризис не помешает сырьевой империи содержать израильских пенсионеров

Выделенные Медведевым пенсии для беглых в Израиль граждан СССР сильно превосходят крымские

Фантазии Дмитрия Медведева: за 15 лет пенсии выросли в 15 раз, у каждой семьи появился автомобиль



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: ЛИБЕРАЛ-ФАШИЗМ В КРЕМЛЕ
Панкратов г.Подольск написал 21.01.2017 17:10
Завертится не экономика, а инфляция. Будет, как в Белоруссии нулевых - инфляция в 110% в год (реально больше 200%).
Ответить
При этом Госкомпаниям разрешат не делиться прибылью
kerg написал 21.01.2017 17:07
Первый вице-премьер Игорь Шувалов выступил против того, что б все госкомпании платили до 50% от прибыли (хотя еще ни разу не платили, хотя в прошлом году были обязаны).
Ответить
ЛИБЕРАЛ-ФАШИЗМ В КРЕМЛЕ
...................... написал 21.01.2017 16:47
дурачье !!!
надо повышать минимальную пенсию и выплату на ребенка до 20.тыс.руб\мес.
национализировать ж.к.х..а услуги-по себестоимости (государство-не в убытке.платежки-уменьшаться в 2 раза)
пенсионеры и матеря- именно они станут ПОКУПАТЕЛЯМИ в пустеющих магазинах.
возникнет СПРОС !! экономика завертится...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что Россия - свободная, богатая и передовая страна?:
Результаты
Интернет-ТВ
А. Курманов: Освободить Макса Бокаева и Талгата Аяна могут только массовые митинги протеста!
А. Курманов: Освободить Макса Бокаева и Талгата Ая...
21.01.2017
15 метров до смерти...
15 метров до смерти...
20.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Министр обещал понемногу снижать пенсии. А может сразу на мыло? (0)
Нацболы атаковали "Газпром" без потерь (0)
Парламентарии Труции готовы поделиться с Эрдоганом всей своей властью (0)
В сирийской провинции Дейр-эз-Зор отбомбилась по игиловцам дальняя авиация России (0)
Реальные пенсии дорогих россиян будут только сокращаться, предупреждает Минтруд (3)
"Единая Россия" готовит нас к вечной жизни (5)
Москва и Вашингтон достойно вошли в день памяти Ленина (1)
Кремляди уже не ждут скорого визита президента США и вообще "сливаются" из проекта "Трампнаш" (3)
Калашникова за 35 миллионов перенесли на весну (10)
На востоке Москвы полицейские застрелили угрожавшего гранатой мужчину (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: А вoт так oткрыла юбилейный гoд Другая Рoссия
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А нафиг нам Калашников за 35 миллионов?
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Послеинаугурационные мысли
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Вот и новый президент
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss