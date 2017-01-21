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Московский листок

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор отбомбилась по игиловцам дальняя авиация России

Опубликовано 21.01.2017 в разделе комментариев 0

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В сирийской провинции Дейр-эз-Зор отбомбилась по игиловцам дальняя авиация России

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в субботу взлетели с территории России и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ. 

"Целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы. Данными объективного контроля подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов", - сообщили российские военные. 

По данным Минобороны, прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С c аэродрома Хмеймим. 

После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования, сказали военном ведомстве.

Напомним, часть древнеримского театра и знаменитый тетрапилон (четыре колонны) на территории древнего комплекса близ сирийского города Пальмира разрушили боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России группировка), сообщило в пятницу сирийское государственное телевидение. В частности, полностью разрушен фасад театра, констатирует телевидение. 

Разрушения на территории объекта, занесенного в список наследия ЮНЕСКО, подтверждаются и спутниковыми фотографиями. 

По предварительным данным, исторические памятники были разрушены в период с 26 декабря по 10 января.  

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