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Московский листок

Нацболы атаковали "Газпром" без потерь

Опубликовано 21.01.2017 в разделе комментариев 0

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Нацболы атаковали "Газпром" без потерь

Сегодня около 13.45 группа из 10 активистов партии «Другая Россия» пришла к офису компании «Газпром» в Санкт-Петербурге на Английской набережной. Нацболы заблокировали двери, сожгли вывешенные у входа знамена корпорации и водрузили на их место флаги Советского Союза. Они развернули транспарант "Капитализм - дерьмо! 1917-2017", жгли файеры, скандировали "Наша Родина - СССР!", "Долой итоги приватизации!" и разбрасывали листовки с требованием национализации всех сырьевых компаний и возрождения вместо них министерства нефтегазовой промышленности.

Несмотря на попытки охранников офиса помешать проведению акции (в частности одного из участников они попытались ткнуть в лицо горящим файером), по итогам никто задержан не был.

Текст листовки: 

17 ГОД НА ПОРОГЕ: ДАЕШЬ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ! 

После распада СССР и по сей день наиболее ценное достояние России - её недра и полезные ископаемые - принадлежат кучке олигархов и «эффективных менеджеров», ни в чем себе не отказывающих. Во главе списка самых высокооплачиваемых руководителей страны стоят глава «Газпрома» Алексей Миллер, чьи доходы в 2016 году составили более 18 млн. долларов, и глава «Роснефти» Игоря Сечин, заработавший 16 млн. долларов. В тяжелые для страны времена, когда граждане беднеют и в стране не хватает денег на социальные нужды, они жиреют, наживаясь на общенародной собственности. Особенно цинично выглядит тот факт, что «Газпром» владеет национал-предательской либерастической радиостанцией «Эхо Москвы», 24 часа в сутки работающей против интересов России. 

Мы, национал-большевики, поздравляем всех честных людей труда с грядущим вековым юбилеем Великой Октябрьской Социалистической революции. Для нас это не историческая дата, а руководство к действию. Мы требуем национализации сырьевой отрасли и стратегических промышленных предприятий. Вместо «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла» и прочих корпораций должно быть возрождено министерство нефтяной и газовой промышленности. Все доходы от добычи и продажи нефти и газы должны направляться в бюджет, а зарплата его руководства не должна превышать среднюю по стране. 

ВЕРНИТЕ НАРОДУ НЕФТЬ И ГАЗ! 

Партия «Другая Россия»



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