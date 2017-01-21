Парламентарии Труции готовы поделиться с Эрдоганом всей своей властью

Депутаты парламента Турции поддержали законопроект о внесении поправок в Конституцию, касающихся введения президентской формы правления. Об этом сообщает ТАСС. Голосование состоялось в субботу, 21 января. «За» поправки высказались 339 депутатов из 488.

Ранее, 15 января, поправки в Конституцию были одобрены парламентом в первом чтении.

Проект нового основного закона предусматривает резкое усиление полномочий президента. В частности, он сможет сам возглавить кабинет министров либо единолично назначать главу правительства.

Кроме того, в случае принятия документа в прямое подчинение главы государства перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы. В настоящее время их деятельность регулируется коллегиальным органом — Верховным военным советом.

Еще одним важным новшеством может стать возвращение смертной казни.

Также, согласно проекту Конституции, нижний возрастной порог для выдвижения в депутаты будет снижен с 25 до 18 лет, количество депутатов парламента увеличится с 550 до 600, а лица, имеющие отношение к военной службе, будут лишены пассивного избирательного права.

После окончательного принятия поправок парламент вынесет их на референдум. Плебисцит по проекту нового основного закона может пройти летом 2017 года.

От редакции: Что ж, после неудавшегося покушения на жизнь султана Эрдогана - вполне логично с его стороны полностью подчинить себе армию. Опять же, есть на кого равняться - друг Путин. А ему, в свою очередь, президентскую республику (всё менее республику) оставил в наследство Ельцин, которому такая власть досталась на крови защитников Верховного Совета РСФСР. Вот о чём и там, в Турции речь. Напуганные парламентарии после подавления прокурдской оппозиции - подпишут всё, и фактически султанат у Эрдогана в кармане. Снести стелу Ататюрка, заполучить его армию - и всё, с республикой покончено, ислам становится государственной религией, и ИГИЛ покажется нам пикничком на обочине... А если бы РФ поддержала не Эрдогана, а армейских в тот роковой день? То это была бы не Путинская Россия, не РФ.

Д.Ч.

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