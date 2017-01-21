Министр обещал понемногу снижать пенсии. А может сразу на мыло?

Реальные пенсии в России могут в дальнейшем снижаться ежегодно на 0,5% из-за отмены индексации для работающих пенсионеров, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

Ранее министр заявил, что реальные пенсии в России в ближайшие три года будут снижаться, несмотря на то, что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Он также сообщил, что в настоящее время в России 30 миллионов неработающих пенсионеров и 10 миллионов работающих.

Глава ПФР Антон Дроздов пояснил журналистам, что в настоящее время пенсия в России составляет 35,2% от средней зарплаты.

- Я не знаю, так правительство мучается с этими песионерами... - посочувствовал главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Может сразу на мыло? Ну а что и людей мучить, и самим беспокоиться? Известно, что зарплата в России в основном - пожрать да наготу прикрыть кое чем. Ну а на треть от нее прожить никак положительно невозможно, хоть индексируй, хоть нет. Так что на мыло, пожалуй, гуманней будет. Причем сразу по достижении пенсионного возраста, пока не растрясли остаточный жирок - хоть мыла будет вдоволь.