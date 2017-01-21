Женщины Токио, Лондона, Сиднея и Вашингтона показали Трампу, кто есть демократия

В столице США Вашингтоне проходит марш против президента Дональда Трампа, известного своими неоднозначными высказываниями в отношении женщин, мусульман и мексиканцев. Ожидается, что вашингтонский "Марш женщин против Трампа" станет крупнейшим среди десятков, которые прошли в мире в субботу, начавшись с Сиднея и Токио. Символы марша - вязаные предметы одежды и розовый цвет.

Инаугурация Трампа прошла накануне, и в пятницу протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки. Нынешний марш многими рассматривается как "антиинаугурация", и ожидается, что он соберет больше людей, чем пришли чествовать вступление в должность нового президента. В ходе президентских выборов Вашингтон стал одним из городов, где подавляющее большинство избирателей поддержали Хиллари Клинтон - проигравшего Трампу кандидата от Демократической партии. Сама Клинтон на марш не пришла.

Reuters сообщает, что метрополитен столицы сообщил о том, что утром субботы его услугами воспользовалось в полтора раза больше людей, чем накануне: 275 тысяч человек против 180.

Трансляции с марша ведут многие американские СМИ. На русском о происходящем в Вашингтоне рассказывает "Радио Свобода".

Марш открыла актриса и активист Америка Феррейра, заявив: "Президент - не Америка! Мы - Америка!"

Демонстранты выступают в поддержку прав женщин, сексуальных и национальных меньшинств, а также против насилия со стороны полицейских.

Публицист и правозащитница Глория Стайнем призвала всех зарегистрироваться в качестве мусульман, если правительство Трампа предложит подобную меру.

Трамп и вице-президент Майк Пенс начали утро с межконфессионального молебна в Вашингтонском кафедральном соборе. Эта традиция берет начало еще со времен президентства Джорджа Вашингтона.

В Лондоне на марш протеста вышли 80 тысяч человек

Около 80 тысяч человек вышли сегодня в центре Лондона на так называемый женский марш, чтобы выразить солидарность протестующим в США против нового американского президента Дональда Трампа.

Демонстранты прошли маршем от посольства Соединенных Штатов в Лондоне до Трафальгарской площади, скандируя "Стройте мосты, а не стены", передает ТАСС.

В руках некоторые из протестующих несли плакаты с надписями "Остановите Трампа", "Отвергнем ненависть, исправим политику", "Нет расизму, нет Трампу".

К ним также присоединились мэр британской столицы Садик Хан, британская актриса Ребекка Холл, депутаты от Лейбористской партии Иветт Купер и Харриет Харман.

От редакции: Что ж, вкупе со вчерашними выступлениями в Вашингтоне, вполне чёткая картина: реакционная Россия вся за Трампа (президента главного "геополитического противника"), а те, кого так профессионально после 2012-го года "козлили" пиар-насосы Путина как "Евросодом", лесбиянок и маргиналов - вот они, 80 тысяч только в Лондоне, например. В столице так и не отделившейся от ЕС Англии. Есть о чём задуматься в стране, где акция протеста числом в десять тысяч человек - уже региональное событие? Выходит, что в США и Англии против Трампа сегодня выступают прмерно те же политические силы, что и в Москве против Путина в 2012-м - автономы, анархисты, либертарии, но самое главное - марксисты. И лозунги похожие: "Мы здесь власть" 2012-го и 2017-го "Мы - Америка" так похожи. Их хоть и не так много на общем фоне, но по их транспарантам - да узнаем нас. Всё не так уж плохо, как некоторые думали. И антиглобализм получает с воцарением Трампа новый шанс. Сюда же прибавляем действия другороссов в Ленинграде, городе Ленина, против родной силовигархии - Газпрома, и вот вам ещё один тдень международной солидарности, стихийный, но солдарности в борьбе.

Д.Ч.

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