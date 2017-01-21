Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Женщины Токио, Лондона, Сиднея и Вашингтона показали Трампу, кто есть демократия

Опубликовано 21.01.2017 в разделе комментариев 0

протест англия феминизм трамп са
Женщины Токио, Лондона, Сиднея и Вашингтона показали Трампу, кто есть демократия

В столице США Вашингтоне проходит марш против президента Дональда Трампа, известного своими неоднозначными высказываниями в отношении женщин, мусульман и мексиканцев. Ожидается, что вашингтонский "Марш женщин против Трампа" станет крупнейшим среди десятков, которые прошли в мире в субботу, начавшись с Сиднея и Токио. Символы марша - вязаные предметы одежды и розовый цвет.

Инаугурация Трампа прошла накануне, и в пятницу протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки. Нынешний марш многими рассматривается как "антиинаугурация", и ожидается, что он соберет больше людей, чем пришли чествовать вступление в должность нового президента. В ходе президентских выборов Вашингтон стал одним из городов, где подавляющее большинство избирателей поддержали Хиллари Клинтон - проигравшего Трампу кандидата от Демократической партии. Сама Клинтон на марш не пришла.

Reuters сообщает, что метрополитен столицы сообщил о том, что утром субботы его услугами воспользовалось в полтора раза больше людей, чем накануне: 275 тысяч человек против 180.

Трансляции с марша ведут многие американские СМИ. На русском о происходящем в Вашингтоне рассказывает "Радио Свобода".

Марш открыла актриса и активист Америка Феррейра, заявив: "Президент - не Америка! Мы - Америка!"

Демонстранты выступают в поддержку прав женщин, сексуальных и национальных меньшинств, а также против насилия со стороны полицейских.

Публицист и правозащитница Глория Стайнем призвала всех зарегистрироваться в качестве мусульман, если правительство Трампа предложит подобную меру.

Трамп и вице-президент Майк Пенс начали утро с межконфессионального молебна в Вашингтонском кафедральном соборе. Эта традиция берет начало еще со времен президентства Джорджа Вашингтона.

В Лондоне на марш протеста вышли 80 тысяч человек

Около 80 тысяч человек вышли сегодня в центре Лондона на так называемый женский марш, чтобы выразить солидарность протестующим в США против нового американского президента Дональда Трампа.

Демонстранты прошли маршем от посольства Соединенных Штатов в Лондоне до Трафальгарской площади, скандируя "Стройте мосты, а не стены", передает ТАСС.

В руках некоторые из протестующих несли плакаты с надписями "Остановите Трампа", "Отвергнем ненависть, исправим политику", "Нет расизму, нет Трампу".

К ним также присоединились мэр британской столицы Садик Хан, британская актриса Ребекка Холл, депутаты от Лейбористской партии Иветт Купер и Харриет Харман.

От редакции: Что ж, вкупе со вчерашними выступлениями в Вашингтоне, вполне чёткая картина: реакционная Россия вся за Трампа (президента главного "геополитического противника"), а те, кого так профессионально после 2012-го года "козлили" пиар-насосы Путина как "Евросодом", лесбиянок и маргиналов - вот они, 80 тысяч только в Лондоне, например. В столице так и не отделившейся от ЕС Англии. Есть о чём задуматься в стране, где акция протеста числом в десять тысяч человек - уже региональное событие? Выходит, что в США и Англии против Трампа сегодня выступают прмерно те же политические силы, что и в Москве против Путина в 2012-м - автономы, анархисты, либертарии, но самое главное - марксисты. И лозунги похожие: "Мы здесь власть" 2012-го и 2017-го "Мы - Америка" так похожи. Их хоть и не так много на общем фоне, но по их транспарантам - да узнаем нас. Всё не так уж плохо, как некоторые думали. И антиглобализм получает с воцарением Трампа новый шанс. Сюда же прибавляем действия другороссов в Ленинграде, городе Ленина, против родной силовигархии - Газпрома, и вот вам ещё один тдень международной солидарности, стихийный, но солдарности в борьбе.

Д.Ч.

Материалы по теме:

Нацболы атаковали "Газпром" без потерь

Москва и Вашингтон достойно вошли в день памяти Ленина

 

 

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужны ли вам платные парковки в Крыму и Севастополе:
Результаты
Интернет-ТВ
А. Курманов: Освободить Макса Бокаева и Талгата Аяна могут только массовые митинги протеста!
А. Курманов: Освободить Макса Бокаева и Талгата Ая...
21.01.2017
15 метров до смерти...
15 метров до смерти...
20.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Женщины Токио, Лондона, Сиднея и Вашингтона показали Трампу, кто есть демократия (0)
Министр обещал понемногу снижать пенсии. А может сразу на мыло? (10)
Нацболы атаковали "Газпром" без потерь (13)
Парламентарии Труции готовы поделиться с Эрдоганом всей своей властью (1)
В сирийской провинции Дейр-эз-Зор отбомбилась по игиловцам дальняя авиация России (1)
Реальные пенсии дорогих россиян будут только сокращаться, предупреждает Минтруд (4)
"Единая Россия" готовит нас к вечной жизни (12)
Москва и Вашингтон достойно вошли в день памяти Ленина-2017 (7)
Кремляди уже не ждут скорого визита президента США и вообще "сливаются" из проекта "Трампнаш" (3)
Калашникова за 35 миллионов перенесли на весну (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Тринадцатая китайская запись
Дарья Митина Дарья Митина: А вoт так oткрыла юбилейный гoд Другая Рoссия
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А нафиг нам Калашников за 35 миллионов?
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Послеинаугурационные мысли
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss