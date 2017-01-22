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Московский листок

Севастопольцы хотели в Россию, а попали в концессию

Опубликовано 22.01.2017 в разделе комментариев 0

бюджет севастополь
Севастопольцы хотели в Россию, а попали в концессию

Правительство Севастополя заключило концессионное соглашение с компанией «Безопасные дороги Севастополя» (холдинг «Вессолинк») на обустройство одной тысячи парковочных мест на центральных улицах города и установку камер фото- и видеофиксации нарушений. Стоимость разработки проекта платных и перехватывающих парковок составит 896 миллионов рублей.

У председателя Законодательного собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой сразу же возникли вопросы по условиям подписанного концессионного соглашения. Но один вопрос она сформулировала исчерпывающе: «Исторический центр у нас, по сути – сплошная платная парковка. А где всё-таки хоть какие-то бесплатные? Маленькие небольшие кусочечки, которые не закрашены красным цветом?»

Тут ей бы надо было посмотреть на опыт Москвы - в пределах Садового кольца бесплатных мест вообще нет, внутри Третьего кольца почти нет, а так платные парковки дотянулись и к самым окраинам, где в общем-то проблем с тем, куда поставить машину, и не было. Но теперь будут.

Но самое интересное, конечно - это сам процесс введения платных парковок в столице.

Сначала москвичам обещали референдум, который был инициирован парламентской партией, "Справедливой Россией". К референдуму подготовились, но в самый последний момент поняли, что никак не убедить москвичей в том, что платить лучше, чем не платить. И референдум отменили.

И то сказать, бардак, конечно, с парковками в Севастополе есть - как не быть, если процесс парковки регулируется только на узеньком участке напротив городской администрации, а в остальных частях города ставь как хочешь - ни знаков, ни разметки.

Так и в Москве было, но процесс нормализации парковок никак не связан с платной системой парковки. Связан он с системой фиксации нарушений и платной эвакуацией. А на платном парковочном месте ты стоишь или на бесплатном - какая разница? Главное, чтобы правила не нарушал.

Но в Москве действительно есть дефицит парковочных мест, особенно в центре. Помнится, еще Лужков говорил, что в центре столицы обеспеченность парковками в районе 20 процентов от потребности.

Что изменилось? А то, что возникла проблема платежеспособного спроса, то есть платная парковка снизила не реальную потребность, а возможность использовать наличное парковочное пространство. Нет денег - езжай на трамвае. Хотя на самом деле платная парковка, кажется, наихудший способ решения дефицита парковочных мест - государство не строит новые парковочные места, не увеличивает воможности, а облагает старые парковки непомерными поборами. Людям все равно надо проехать, они изворачиваются, а городским властям и горя мало - сидят себе, барыши подсчитывают.

Хотя и барыши какие-то странные. Концессионные отношения предполагают, что деньги поступают не напрямую городу, а через посредника, и жалкие поступления в столичный бюджет уже были причиной серьезного скандала. 

Теперь же посмотрим на Севастополь. Население 416 тысяч человек, площадь города 1079,6 км². Сравним с Москвой. Население 12,5 миллионов, площадь 2 561 км², причем в основном за счет "новой Москвы", но пусть так: площадь в 2,5 раза больше, чем в Севастополе, а население в 30 раз!

Не надо быть слишком большим арифметиком, чтобы понять - проблемы загруженности автомобилями в Севастополе пока что нет, если лишь проблема отсуствия организации как движения в целом, так и парковок в частности.

Я могу поверить, что организация парковок в Севастополе потребует 900 миллионов рублей, и они скорее всего будут взяты из бюджета, что нормально. Но при чем тут концессия и платные парковки? За эти деньги вполне можно организовать в городе достаточное число бесплатных парковок - деньги, кстати, за несколько лет "отобьются" за счет штрафов за нарушения и платной эвакуации. Да если и не очень отобьются, то все равно сейчас Севастополь берет из бюджета больше, чем отдает, и 900 миллионов погоды не делают.

Кстати, вот эти-то 900 миллионов концессионеры точно захотят вернуть с прибылью. Как вы думаете, севастопольцы, из чьего кармана? 

Платные же парковки - это будет чистое воровство, особенно с учетом того, в в Севастополе далеко не все банковские и электронные услуги могут предоставляться из-за санкций. 

Ну и самое простое - и самое главное. 

В 2014 году Севастополь на основании референдума вышел из состава Украины и вошел в состав России. Для такого важного исторического решения граждане Севастополя вроде бы созрели.

А что ж спустя всего 3 года не дать им возможность путем общегородского референдума решить куда более простой вопрос - нужны или нет им платные парковки, сдача городских территорий в концессию и тому подобное?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

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