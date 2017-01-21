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Московский листок

При попах Исаакий станут посещать "более лучше" и бесплатнее, пророчит Мединский

Опубликовано 21.01.2017 в разделе комментариев 2

реакция рпц социальныйрегресс ленинград исаакий реституция
При попах Исаакий станут посещать "более лучше" и бесплатнее, пророчит Мединский

Глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге станет более доступным для посещения граждан после его передачи Русской православной церкви. Кроме того, вход станет бесплатным. 

"Ключевым, на мой взгляд, условием, о чем я с представителями Церкви говорил, является то, что после соответствующей полной передачи доступ граждан в Исаакиевский собор, причем включая и смотровые площадки и иные помещения собора, должен не только не уменьшиться, он должен увеличиться и облегчиться", - заявил Мединский "Интерфаксу". 

Мединский указал, что вход станет бесплатным, так как это будет уже не музей: "Естественно, в этом случае вход в собор будет бесплатным, как и во все храмы Русской православной Церкви. Это только в Европе в некоторые соборы за деньги пускают". 

Отвечая на вопрос о том, как будет финансироваться содержание собора, если вход будет бесплатным, Мединский сказал, что этот вопрос следует переадресовать руководству Петербурга и Петербургской епархии. "Насколько я читал в открытых источниках, предполагается, что затраты на содержание собора будут возложены на РПЦ", - рассудил он. 

"Ключевая вещь - сохранность его музейных ценностей и доступ граждан к величайшему шедевру нашей и архитектуры, и памятнику культуры… При соблюдении этих условий я считаю, что подобное решение послужит на пользу как городу, так и гражданам", - сказал министр. 

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем, в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения. Церковь не первый год добивалась передачи Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника Церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный улыбается:

- То, что Мединский - главный реакционер в нынешней "культуре", соседствующей с религией и политикой, для меня лично не подлежит ни малейшему сомнению. Кому интересно, перечитайте наш спор, имевший место ещё до повышения его из фракции "ЕдРа" в министры. И РПЦ передают собор, никогда ей не принадлежавший, не городские, а именно кремлёвские власти, одержимые идеей реставрации монархии, идеей возвращения "России, которую они потеряли". На классовом уровне - всё давно к этому готово. Причём, нынешний правящий класс гораздо богаче того, что имелся в 1917-м - потому что приватизировал всё то, что было создано социалистическим трудом и было принципиально неделимым. Мединский - хитрейший конъюнктурщик, ради пребывания в рядах элиты и сверхпотребления, он и историю подвига "28 Панфиловцев" чудими руками переписал на монархический лад, чтобы Сталин и большевизм не упоминались. Он же открывал доску Маннергейма в Ленинграде (ленинградцами, конкретно - другороссами вскоре изгнанную в Царское Село) - так что отданный попам Исаакий это явный контрудар правящего класса. И вот насчёт того, что всё сохранится как ранее - бред и развод откровенный. Первым делом платочки на головы дамам велят надевать, а там и покупать вместо билетов всякую "сопутствующую продукцию" намастырятся. Попы веками этому учились - впаривать религию массами в любом удобоваримом виде, чтобы с того жить. Ну, а об инициировавшей данную "реституцию" власти можно сказать только одно: в 90-х обвиняли большевиков в том, что они были мечтателями, ради несбыточной утопии гробившими жизни великороссов. Но буржуи - лучше подходят пож эти характеристики. Никакого прагматизма - даже более того, РПЦ уже начала клянчить субсидии на содержание Исаакия. Какая же выгода государству, которое даже часть роснефти продаёт якобы из-за дефицита наличных?! Чисто маниакалшьное стремление "вернуть всё, как было до большевистской революции 1917-го". Вот и вся их идея, ничего в ней рационального и современного. повторяю: Россией правят маньяки-регрессанты, глядящие не вперёд, а в далёкое прошлое, и намеренно путающие его с будущим.    

Материал по теме:

Церковь требует "вернуть" Исаакиевский собор, никогда ей не принадлежавший

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Благими намерениями вымощена дорога в ад...
святой Йозепас написал 21.01.2017 21:49
БЕСплатно - это плата бесу!
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(без названия)
фантомас написал 21.01.2017 21:30
Не был Исаакий поповским никогда.
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