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Московский листок

Арестом профсоюзных деятелей Назарбаев пытается прекратить голодовку нефтяников!

Опубликовано 22.01.2017 в разделе комментариев 0

рабочие голодовка зарплата
Арестом профсоюзных деятелей Назарбаев пытается прекратить голодовку нефтяников!

Источник: Политсовет Социалистического Движения Казахстана, ЦК казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту»

20 января были арестованы лидеры голодающих нефтяников — председатель профсоюза «Oil ConstructionCompany» Амин Елеусинов и общественный инспектор по труду Нурбек Кушакбаев. Первого обвиняют в растрате профсоюзных средств, а второго к призывам в проведению «незаконных забастовок». Их арестовали на два месяца и сегодня, по словам рабочих, уже доставили в Астану.

Несомненно, что в пыточных камерах Астаны от них будут требовать отказаться от борьбы за регистрацию профсоюзного объединения и призвать рабочих прекратить голодовку и всякое сопротивление, признав «незаконность» своих действий. Если они не пойдут на сделку, то их дело пойдет по накатанному руслу, в рамках типичных обвинений в «разжигании социальной розни».

Тем более, что в своём пресс-релизе от 12 января руководитель Конфедерации Независимых Профсоюзов Лариса Харькова обвинила лидеров нефтяников в том, что они «принуждают работников указанной компании к участию в незаконной акции протеста в виде голодовки». Её заявление также было положено в основу решений акимата Мангистауской области, областной прокуратуры и областного суда, где голодовка рабочих была признана «незаконной».

Также расчет акорды строится на то, что лишившись руководителей, нефтяники сами разойдутся, испугаются и сложат руки. Для этого участников голодовки сегодня фактически выгнали из офиса профсоюза «Oil ConstructionCompany», угрожая применить силу. В частности такое заявление сделал прокурор Актау Марат Тойжан и начальник местной полиции Омар Таскынбаев, которые объявили голодовку нефтяников действием направленным «против государства»!

Естественно, что акорда решила ликвидировать очаг голодовки в офисе профсоюза, так как именно там активисты профсоюза приняли 20 января решение продолжить акцию, несмотря на решение суда о ее «незаконности». Однако даже в ситуации постоянных на угроз и давления, нефтяники приняли сегодня 21 января решение продолжить голодовку протеста, в которой продолжают участвовать свыше 700 рабочих ОСС на месторождениях Каламкас и Жетыбай в Мангистауской области.

Как мы и предполагали, протестующие рабочие в процессе разрастания борьбы не остановятся только на требованиях регистрации профсоюзного объединения, и сегодня они добавили еще одно – освобождение своих лидеров Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева. В этом ситуация очень напоминает процесс развития забастовки в Мангистауской области в 2011 году, когда были арестованы юрист профсоюза АО «КаражангбасМунайГаз» Наталья Соколова и лидер рабочих ПФ «ОзенМунайГаз» Акжанат Аминов.

Тогда в 2011 году, забастовка, начавшаяся с голодовки, не только не остановилась, а наоборот расширилась и приобрела еще более ожесточенный характер. В нынешней момент многое зависит от того, поддержат ли борьбу рабочих «Oil ConstructionCompany» нефтяники других компаний и организаций области, помимо тех, кто входит в КНПК.Так как очевидно, что заставить освободить лидеров, могут только массовые и радикальные акции и всеобщая забастовка на всех месторождениях региона.

Социалистическое Движение Казахстана и Казахстанский рабочий профсоюз «Жанарту» полностью солидарны с требованиями протестующих нефтяников «Oil ConstructionCompany» и также требуют немедленного освобождения Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева!

Также СДК и «Жанарту» призывают профсоюзы, общественные объединения, правозащитников и инициативные группы граждан выступить в защиту арестованных, а коммунистические, социалистические и рабочие организации отправить петиции протеста и провести акции у дипломатических представительств Казахстана в своих странах!



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