Сорок тысяч узбекских зэков освобождены и готовы отправиться "на заработки" в Россию

В Узбекистане объявлена амнистия: в рамках исполнения постановления парламента из тюрем освободили почти 40 тысяч человек, передает "Интерфакс". Постановление об амнистии было принято верхней палатой узбекского парламента в октябре 2016 года в связи с 24-й годовщиной принятия конституции страны.

Сенат был наделен правом амнистировать заключенных в 2005 году. Тогда поводом для первой амнистии также стала годовщина конституции. Ранее решение принимал лично президент.

По итогам нынешней амнистии, от наказания было освобождено 5408 женщин, 893 лиц, не достигших 18 лет и 1045 мужчин старше 60 лет. Также амнистировано 144 человека, которых признали больными, страдающими заболеваниями, препятствующими отбытию срока наказания.

Другими пунктами акта об амнистии также предусмотрено освобождение заключенных, получивших наказание в виде лишения свободы, или сокращение на определенную часть не отбытого срока.

Для обеспечении прозрачности исполнения акта об амнистии на местах были созданы специальные комиссии, в которые наряду с представителями правоохранительных органов вошли работники органов труда, социальной защиты, здравоохранения и общественных организаций.

"В настоящее время реализуются комплексные меры по социальной адаптации амнистированных, включающих в себя их диспансеризацию и лечение, обеспечению их работой и жильем по мере необходимости", - заключил собеседник агентства.

От редакции: Какой подарок ФМС России! Впрочем, по последним данным, граждане перепаханного экономической деградацией Узбекистана, люмпенизированные и криминализированные, едут не только в РФ, но и в ЕС, и в Турцию, и в ИГ. Там, в Турции, Франции, Германии, они частенько совершают теракты - как, например, в Стамбуле в Новый год. Уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, которого ранее называли исполнителем теракта в стамбульском ночном клубе Reina ("Рейна") в новогоднюю ночь, задержан турецкими правоохранителями, сообщает AP.

Подозреваемый был задержан в западном районе Стамбула, Эсеньюрте, в ходе полицейской спецоперации. Как отмечает агентство со ссылкой на частный турецкий телеканал NTV, предполагаемый террорист более двух недель скрывался в квартире у знакомого. Полицейские обнаружили Машарипова вместе с его четырехлетним сыном. Мальчик был взят под охрану.

Всего в ходе ночной спецоперации были задержаны пять человек, включая предполагаемого террориста из Узбекистана, его сообщника из Киргизии и еще трех женщин из Сомали, Сенегала и Египта.

Источники агентства Anadolu сообщили, что операции против ячеек "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка, ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) проводились в пяти районах Стамбула.

Турецкие СМИ распространили фото Машарипова после задержания. На нем предполагаемый террорист запечатлен со следами побоев на лице, а также с пятнами крови на футболке.

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