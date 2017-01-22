Зарплату учителей понизили в 52 регионах России

В 52 регионах России зафиксировано снижение заработной платы учителей, сообщила заместитель председателя «Общероссийского Профсоюза образования» Татьяна Куприянова. Как передает ТАСС, доклад был озвучен на XVI съезде партии «Единая Россия». "Первая проблема, на которой я хочу остановиться, - это обязательства по повышению зарплаты педагогических работников. По итогам за девять месяцев допустили снижение зарплаты в 52 регионах по педагогическим работникам общего и дошкольного образования, по дополнительному образованию - в 40", - сказала Куприянова. Она также отметила, что в 46 регионах отмечено снижение зарплаты преподавателей вузов.

По ее словам, снижение зарплаты произошло "в разных объемах". "Снижение происходит за счет снижения стимулирующей части зарплаты, и это говорит о необходимости увеличения окладов", - добавила она.