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Московский листок

Зарплату учителей понизили в 52 регионах России

Опубликовано 22.01.2017 в разделе комментариев 5

Зарплату учителей понизили в 52 регионах России

В 52 регионах России зафиксировано снижение заработной платы учителей, сообщила заместитель председателя «Общероссийского Профсоюза образования» Татьяна Куприянова. Как передает ТАСС, доклад был озвучен на XVI съезде партии «Единая Россия». "Первая проблема, на которой я хочу остановиться, - это обязательства по повышению зарплаты педагогических работников. По итогам за девять месяцев допустили снижение зарплаты в 52 регионах по педагогическим работникам общего и дошкольного образования, по дополнительному образованию - в 40", - сказала Куприянова. Она также отметила, что в 46 регионах отмечено снижение зарплаты преподавателей вузов.

По ее словам, снижение зарплаты произошло "в разных объемах". "Снижение происходит за счет снижения стимулирующей части зарплаты, и это говорит о необходимости увеличения окладов", - добавила она.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
фантомас написал 22.01.2017 12:08
Тут даже альфа-самец удивился, что у учителя года зарплата в два раза меньше средней, как ему докладывали. Типа "не может быть".
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я так понимаю, что так едросы отчитались об успехах...
ivan написал 22.01.2017 11:34
нахрен этой стране учителя... пора уже большую часть предметов заменить на закон божий и тогда рейтинг великого будет за сотню
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Re: экс-министер абразавания
Фурсинка написал 22.01.2017 11:32
Да да айфончик он такой... денег нет но вы держитесь . ( и с пониманием ко всему отнеситесь ) - враги кругом, окружили нашу Родину. Ведут враждебную политику в отношении нашей страны и лично горячо всеми любимого тов.Путина . А бессовестные педагоги ,все о каких то деньгах . Совсем стыд потеряли .
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Об обществе и индивидууме, народе и населении
15426378 написал 22.01.2017 11:23
Удивительно, ведь учителя,медики - большая профессиональная и социальная группы.
А мозгов не хватает,чтобы объединиться и бороться за свои права и достойную жизнь.
Да и сегодня в помощь огромный инструмент для общения и единения - интернет,соцсети,профсайты.
Кто-то гнет спину и приспосабливается,а кого-то по одиночке прессуют в случае протеста.
Вот так и "живем"... Нет общества,нет народа.Есть разрозненное население,ограниченное интересами себя
в границах своей квартирки и микромирка...
Сами виноваты...
Да и вспоминая о "подвигах" училок во время голосования,что-то не жалко их совсем...
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(без названия)
стоик671 написал 22.01.2017 11:10
Выполняют наказ великого Айфончика - всех педагогов - в проститутки?
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