Зарплату учителей понизили в 52 регионах России

В 52 регионах России зафиксировано снижение заработной платы учителей, сообщила заместитель председателя «Общероссийского Профсоюза образования» Татьяна Куприянова. Как передает ТАСС, доклад был озвучен на XVI съезде партии «Единая Россия». "Первая проблема, на которой я хочу остановиться, - это обязательства по повышению зарплаты педагогических работников. По итогам за девять месяцев допустили снижение зарплаты в 52 регионах по педагогическим работникам общего и дошкольного образования, по дополнительному образованию - в 40", - сказала Куприянова. Она также отметила, что в 46 регионах отмечено снижение зарплаты преподавателей вузов.
По ее словам, снижение зарплаты произошло "в разных объемах". "Снижение происходит за счет снижения стимулирующей части зарплаты, и это говорит о необходимости увеличения окладов", - добавила она.
|
|
фантомас написал 22.01.2017 12:08
ivan написал 22.01.2017 11:34
Фурсинка написал 22.01.2017 11:32
15426378 написал 22.01.2017 11:23
А мозгов не хватает,чтобы объединиться и бороться за свои права и достойную жизнь.
Да и сегодня в помощь огромный инструмент для общения и единения - интернет,соцсети,профсайты.
Кто-то гнет спину и приспосабливается,а кого-то по одиночке прессуют в случае протеста.
Вот так и "живем"... Нет общества,нет народа.Есть разрозненное население,ограниченное интересами себя
в границах своей квартирки и микромирка...
Сами виноваты...
Да и вспоминая о "подвигах" училок во время голосования,что-то не жалко их совсем...
стоик671 написал 22.01.2017 11:10