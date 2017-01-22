Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Семисторонние переговоры о судьбе Сирии в Казахстане проходят на фоне арестов профсоюзных лидеров

Опубликовано 22.01.2017 в разделе комментариев 1

казахстан репрессии сирия переговоры рабочий класс
Семисторонние переговоры о судьбе Сирии в Казахстане проходят на фоне арестов профсоюзных лидеров

МИД Казахстана в воскресенье рассказал о том, как и где пройдут двухдневные переговоры по сирийскому урегулированию, которые стартуют в понедельник в Астане. В них примут участие семь сторон, переговоры будут идти за закрытыми дверьми. Источники ТАСС утверждают, что главной задачей станет закрепление объявленного в конце декабря перемирия, а новых инициатив не планируется. 

Участие подтвердили семь сторон - правительство и оппозиция Сирии, а также Россия, Турция, Иран, США и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Представители оппозиции уже прибыли в Астану в воскресенье утром, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МИД Ануара Жайнакова. Позднее ожидают делегацию властей. США на переговорах будет представлять посол в Казахстане Джордж Крол, и Госдеп накануне подчеркивал, что его пригласили в статусе наблюдателя. 

Источник РИА "Новости" сообщил, что утром в воскресенье глава МИД Казахстана провел двустороннюю встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Также де Мистура встречался с представителями российской делегации. 

При этом точный состав представителей от оппозиции и властей Сирии не назван, отмечает DW, а это означает и неясные перспективы для самого диалога. 

Переговоры по сирийскому урегулированию начнутся в понедельник в 13:00 (10:00 по Москве) в отеле Rixos President Astana и, предположительно, завершатся в это же время во вторник, сообщило министерство иностранных дел республики. "Следует иметь в виду, что переговоры будут проходить за закрытыми дверями", - отмечается в анонсе, выпущенном МИД. В памятке говорится, что проведение пресс-конференций будет анонсироваться дополнительно. 

Переговоры в Астане - попытка перезапустить мирный диалог по Сирии после перемирия, объявленного там с 30 декабря. Введение режима прекращения огня было согласовано с Турцией и Ираном. Оно не касается террористических группировок, действующих на территории Сирии, во главе с запрещенным в России "Исламским государством". Накануне Минобороны рапортовало о том, что очередную атаку по позициям ИГ осуществили стратегические бомбардировщики Ту-22МЗ, вылетевшие из России.

Напомним, 20 января стало известно, что часть древнеримского театра и знаменитый тетрапилон (четыре колонны) на территории древнего комплекса близ сирийского города Пальмира разрушили боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России группировка), сообщило в пятницу сирийское государственное телевидение. В частности, полностью разрушен фасад театра, констатирует телевидение. 

Разрушения на территории объекта, занесенного в список наследия ЮНЕСКО, подтверждаются и спутниковыми фотографиями. 

По предварительным данным, исторические памятники были разрушены в период с 26 декабря по 10 января.

Однако и в назарбаевском Казахстане, взявшем на себя роль переговорной площадки - не всё нынче гладко. Войны нет, однако имеет место репрессивная политика в отношении рабочего движения. Вчера стало известно, что арестованы лидеры голодающих нефтяников — председатель профсоюза «Oil ConstructionCompany» Амин Елеусинов и общественный инспектор по труду Нурбек Кушакбаев. Первого обвиняют в растрате профсоюзных средств, а второго к призывам в проведению «незаконных забастовок». Их арестовали на два месяца и сегодня, по словам рабочих, уже доставили в Астану.

Несомненно, что в пыточных камерах Астаны от них будут требовать отказаться от борьбы за регистрацию профсоюзного объединения и призвать рабочих прекратить голодовку и всякое сопротивление, признав «незаконность» своих действий. Если они не пойдут на сделку, то их дело пойдет по накатанному руслу, в рамках типичных обвинений в «разжигании социальной розни». 

Новости по теме:

Игиловцы убили пятерых турецких солдат в бою в Эль-Бабе

Игиловские вандалы продолжают разрушать Пальмиру: тетрапилон и амфитеатр пали

Арестом профсоюзных деятелей Назарбаев пытается прекратить голодовку нефтяников!

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор отбомбилась по игиловцам дальняя авиация России



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик671 написал 22.01.2017 12:17
Слава члену Политбюро ЦК КПСС ?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужны ли вам платные парковки в Крыму и Севастополе:
Результаты
Интернет-ТВ
А. Курманов: Освободить Макса Бокаева и Талгата Аяна могут только массовые митинги протеста!
А. Курманов: Освободить Макса Бокаева и Талгата Ая...
21.01.2017
Оскал расейского "правосудия"
Оскал расейского "правосудия"
22.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Порошенко объявил "войну до победного конца" (0)
Минфину сырьевой империи нечем пополнять Резервный фонд (0)
Роскошь антитрамповских выступлений может обойтись прогрессивным американцам в десяток лет тюрьмы (0)
Семисторонние переговоры о судьбе Сирии в Казахстане проходят на фоне арестов профсоюзных лидеров (1)
Зарплату учителей понизили в 52 регионах России (7)
Севастопольцы хотели в Россию, а попали в концессию (7)
Арестом профсоюзных деятелей Назарбаев пытается прекратить голодовку нефтяников! (1)
Сорок тысяч узбекских зэков освобождены и готовы отправиться "на заработки" в Россию (0)
При попах Исаакий станут посещать "более лучше" и бесплатнее, пророчит Мединский (6)
Женщины Токио, Лондона, Сиднея и Вашингтона показали Трампу, кто есть демократия (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Севастополь сдадут в концессию "пэйджерам"
Максим Калашников Максим Калашников: Смута имени Трампа
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: 17-ый год на пороге: акция "Другой России" в Петербурге
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Я вижу что будет
Максим Калашников Максим Калашников: Оскал расейского правосудия
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss