Семисторонние переговоры о судьбе Сирии в Казахстане проходят на фоне арестов профсоюзных лидеров

МИД Казахстана в воскресенье рассказал о том, как и где пройдут двухдневные переговоры по сирийскому урегулированию, которые стартуют в понедельник в Астане. В них примут участие семь сторон, переговоры будут идти за закрытыми дверьми. Источники ТАСС утверждают, что главной задачей станет закрепление объявленного в конце декабря перемирия, а новых инициатив не планируется.

Участие подтвердили семь сторон - правительство и оппозиция Сирии, а также Россия, Турция, Иран, США и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Представители оппозиции уже прибыли в Астану в воскресенье утром, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МИД Ануара Жайнакова. Позднее ожидают делегацию властей. США на переговорах будет представлять посол в Казахстане Джордж Крол, и Госдеп накануне подчеркивал, что его пригласили в статусе наблюдателя.

Источник РИА "Новости" сообщил, что утром в воскресенье глава МИД Казахстана провел двустороннюю встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Также де Мистура встречался с представителями российской делегации.

При этом точный состав представителей от оппозиции и властей Сирии не назван, отмечает DW, а это означает и неясные перспективы для самого диалога.

Переговоры по сирийскому урегулированию начнутся в понедельник в 13:00 (10:00 по Москве) в отеле Rixos President Astana и, предположительно, завершатся в это же время во вторник, сообщило министерство иностранных дел республики. "Следует иметь в виду, что переговоры будут проходить за закрытыми дверями", - отмечается в анонсе, выпущенном МИД. В памятке говорится, что проведение пресс-конференций будет анонсироваться дополнительно.

Переговоры в Астане - попытка перезапустить мирный диалог по Сирии после перемирия, объявленного там с 30 декабря. Введение режима прекращения огня было согласовано с Турцией и Ираном. Оно не касается террористических группировок, действующих на территории Сирии, во главе с запрещенным в России "Исламским государством". Накануне Минобороны рапортовало о том, что очередную атаку по позициям ИГ осуществили стратегические бомбардировщики Ту-22МЗ, вылетевшие из России.

Напомним, 20 января стало известно, что часть древнеримского театра и знаменитый тетрапилон (четыре колонны) на территории древнего комплекса близ сирийского города Пальмира разрушили боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России группировка), сообщило в пятницу сирийское государственное телевидение. В частности, полностью разрушен фасад театра, констатирует телевидение.

Разрушения на территории объекта, занесенного в список наследия ЮНЕСКО, подтверждаются и спутниковыми фотографиями.

По предварительным данным, исторические памятники были разрушены в период с 26 декабря по 10 января.

Однако и в назарбаевском Казахстане, взявшем на себя роль переговорной площадки - не всё нынче гладко. Войны нет, однако имеет место репрессивная политика в отношении рабочего движения. Вчера стало известно, что арестованы лидеры голодающих нефтяников — председатель профсоюза «Oil ConstructionCompany» Амин Елеусинов и общественный инспектор по труду Нурбек Кушакбаев. Первого обвиняют в растрате профсоюзных средств, а второго к призывам в проведению «незаконных забастовок». Их арестовали на два месяца и сегодня, по словам рабочих, уже доставили в Астану.

Несомненно, что в пыточных камерах Астаны от них будут требовать отказаться от борьбы за регистрацию профсоюзного объединения и призвать рабочих прекратить голодовку и всякое сопротивление, признав «незаконность» своих действий. Если они не пойдут на сделку, то их дело пойдет по накатанному руслу, в рамках типичных обвинений в «разжигании социальной розни».

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