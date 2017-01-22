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Московский листок

Роскошь антитрамповских выступлений может обойтись прогрессивным американцам в десяток лет тюрьмы

Опубликовано 22.01.2017 в разделе комментариев 0

сша кризис протесты трампнаш
Роскошь антитрамповских выступлений может обойтись прогрессивным американцам в десяток лет тюрьмы

Большинству задержанных во время протестов в день инаугурации президента США будут предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, что является уголовным преступлением. Об этом заявили в офисе прокурора США, передает CBS News. 

По приблизительным подсчетам были задержаны около 230 человек, все они отпущены без залога с обязательством явиться в суд в феврале, когда начнутся разбирательства по этим делам. По информации собеседников телеканала, участие в массовых беспорядках предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов.

В то же время одно заседание по делам задержанных во время протестов уже состоялось 21 января. В Верховном суде рассматривалось дело десяти человек. Адвокат обвиняемых не признал их вину, и заседание, по данным телеканала, завершилось тем, что судья «выпустил всех [задержанных] на свободу при условии, что они не будут повторно арестованы в Колумбии (административный округ США — прим. «Ленты.ру»)». 

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа. В тот же день по всей стране прошли протесты, в которых, как передает «Интерфакс», приняли участие около одного миллиона человек. Самая массовая демонстрация прошла в Вашингтоне, в ней участвовали 597 тысяч человек.

Вашингтонский "Марш женщин против Трампа" стал крупнейшим среди десятков, которые прошли в мире в субботу, начавшись с Сиднея и Токио. Символы марша - вязаные предметы одежды и розовый цвет.

Инаугурация Трампа прошла накануне, и в пятницу протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки. Нынешний марш многими рассматривается как "антиинаугурация", и ожидается, что он соберет больше людей, чем пришли чествовать вступление в должность нового президента. В ходе президентских выборов Вашингтон стал одним из городов, где подавляющее большинство избирателей поддержали Хиллари Клинтон - проигравшего Трампу кандидата от Демократической партии. Сама Клинтон на марш не пришла. 

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