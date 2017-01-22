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Московский листок

Минфину сырьевой империи нечем пополнять Резервный фонд

Опубликовано 22.01.2017 в разделе комментариев 0

кризис минфин сырьеваяимперия
Минфину сырьевой империи нечем пополнять Резервный фонд

Все дополнительные нефтегазовые доходы в 2017 году будут направляться в бюджет, а не в Резервный фонд. Об этом журналистам на съезде «Единой России» сообщил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС. 

«Эти деньги у нас пойдут на расходы, потребность в финансировании дефицита бюджета уменьшится, значит, меньше будет тратиться Резервный фонд», — пояснил чиновник. 

18 января Силуанов заявил, что российское руководство поддержало предложение направить все дополнительные нефтегазовые доходы не на новые расходы, а на сокращение траты резервов. По словам министра, при средней цене на нефть в 50 долларов за баррель в 2017 году дополнительные доходы бюджета составят триллион рублей, а при 55 долларах за баррель — 1,4 триллиона рублей. Также он не исключил, что при благоприятной конъюнктуре Минфин вообще не будет в текущем году тратить средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

13 января министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия имеет хорошие шансы сохранить Резервный фонд в 2017 году благодаря выросшим ценам на нефть. В тот же день Силуанов сообщил об исцелении отечественной экономики от «голландской болезни». 

В декабре глава Счетной платы Татьяна Голикова заявила, что в 2017 году Россия исчерпает Резервный фонд и будет вынуждена пользоваться средствами из Фонда национального благосостояния (ФНБ), передает Национальная служба новостей (НСН). 

В 2016 году Резервный фонд России по сравнению с предыдущим годом сократился в 3,7 раза, до 972,1 миллиарда рублей, Фонд национального благосостояния (ФНБ) — на 17 процентов, до 4,36 триллиона рублей. 

По состоянию на 1 января 2017 г. объем Резервного фонда РФ составил 972,13 млрд рублей ($16,03 млрд) против 2,032 трлн рублей ($31,3 млрд) на 1 декабря 2016 г., передает Интерфакс со ссылкой на данные Минфина. Таким образом, за месяц объем Резервного фонда сократился на 1,060 трлн рублей или 52%. Из этой суммы 966,9 млрд рублей ушло на покрытие дефицита бюджета. В целом за год из Резервного фонда было потрачено на финансирование дефицита 2,137 трлн рублей, что соответствует планировавшимся Минфином объемам расходования фонда (2,1 трлн рублей).

В бюджет на 2017-2019 годы заложена среднегодовая цена на российскую нефть Urals в 41 доллар за баррель.

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