Порошенко объявил "войну до победного конца"

Порошенко раскритиковал предложение отказаться от Донбасса и по сути пообещал Украине "войну до победного конца".

«Как не прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?», — сказал Порошенко, выступая на торжествах по случаю Дня соборности Украины.

Порошенко отметил, что эти политические силы призывают «вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане». «Такая стратегия 100 процентов до мира не приведет. Цель России — не Донецк или Луганск, цель России — вся Украина», — подчеркнул он.

- Хотел бы вернуть этот вопрос Порошенко - а Украина что, собирала эти территории? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Напомню, что Украинская ССР получила "незалежность" как подарок ко дню рождения, палец о палец не ударив не то что в деле собирания чего-то там, а и в обретении cj,cndtyyjq независимости. Собирала те земли, которые стали потом "украинскими" Россия, сначала как Российская империя, потом как СССР. Конкретно нвнешние Луганская и Донецкая области были присоединены к Российской империи в 1752 году. И отторгнуты они были у Османской империи. Ни о какой Украине речи тогда даже не шло. Та же Луганская область заселялась донскими казаками, венграми, хорватами. Но не суть важны эти исторические изыскания, это навряд ли интересно шоколадному производителю на должности гетмана. Интересно, что по существу он не намерен воспринимать отказ ДНР и ЛНР от Украины - для него они "оккупированные" территории, и неважно, что "оккупированы" они тамошними жителями. Которые после всего, что произошло, уже не хотят и слышать о возвращении в состав украинского государства. Их мнение никого на Украине не волнует. Если им что-то не нравится, они могут освободить территорию. Хотя перевод гражданского конфликта на востоке тогдашней Украины в военный - это целиком заслуга "гетмана" Турчинова, начавшего вводить тяжелую технику и применять против политических противников штурмовую авиацию и артиллерию. Безусловно силами какого-никакого, а государства всегда можно подавить гражданский протест и полувооруженные формирования "сепаратистов". То, что Россия не дала этого сделать - это норма даже по уставу ООН, если считать донбасские формирования борцами за независимость. Но почему-то помощь борющемуся за независимость народу воспринимается как "оккупация", причем в "оккупанты" записывают всех - вплоть до дончанина Захарченко и луганчанина Плотницкого. И опять главное не в этом, а в том, что Киев намерен бороться за уже несуществующую целостность Украины до последнего жителя Донбасса. Он совершенно не готов признавать никакого федеративного устройства Украины - это даже после войны за независимость ДНР и ЛНР. Все равно как если бы королева Елизавета до сих пор считала США своими североамериканскими колониями... А в Киеве и Крым считают Украиной, хотя там уже давно идет другая жизнь, не украинская. И все это было бы смешно, если бы украинское руководство не готовилось убивать и убивать ради своих химер. А оно убивает и продолжает убивать. И будет убивать до тех пор, пока его не прогонят. А прогонят обязательно, и еще будут судить, и еще и удавят где-нибудь в Гааге, чтоб не болтал лишнего... А России конечно важен не один лишь Крым или Донбасс - ее интересует вся Украина. И тем, кто возражает, можно ответить словами Порошенко: "господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?"