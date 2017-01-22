Мадонна покрыла Трампа трёхэтажным американским матом на вашингтонском марше женщин

Певица Мадонна выступила с речью на марше женщин в Вашингтоне, в ходе которого позволила себе нецензурные высказывания в адрес президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Associated Press.

Мадонна находится в оппозиции к Трампу, поэтому приняла участие в женском марше, который завершился в центре Вашингтона. Похожие выступления прошли в ряде городов США. Участники акции обвиняют нового президента страны в расизме и сексизме.

Певица назвала момент инаугурации Трампа ужасающим. По ее словам, субботние марши - это начало революции, целью которой является борьба за свободу и равенство. Она призвала единомышленников объединиться и вместе пройти "через эту тьму" и показать, что они "не боятся и не одиноки". Президент США никак не высказался по этому поводу, но уже раскритиковал некоторые СМИ за политику освещения его вступления в должность.

Телеканал CNN приостановил прямую трансляцию речи Мадонны из-за некоторых резких высказываний, однако целиком речь можно было увидеть на кабельных каналах.

Инаугурация Дональда Трампа состоялась в минувшую пятницу.

Между те большинству задержанных во время протестов в день инаугурации президента США будут предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, что является уголовным преступлением. Об этом заявили в офисе прокурора США, передает CBS News.

По приблизительным подсчетам были задержаны около 230 человек, все они отпущены без залога с обязательством явиться в суд в феврале, когда начнутся разбирательства по этим делам. По информации собеседников телеканала, участие в массовых беспорядках предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов.

Материалы по теме:

Москва и Вашингтон достойно вошли в день памяти Ленина-2017

Женщины Токио, Лондона, Сиднея и Вашингтона показали Трампу, кто есть демократия

Роскошь антитрамповских выступлений может обойтись прогрессивным американцам в десяток лет тюрьмы