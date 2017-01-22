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Московский листок

Мадонна покрыла Трампа трёхэтажным американским матом на вашингтонском марше женщин

Опубликовано 22.01.2017 в разделе комментариев 2

сша выборы протесты феминизм трамп
Мадонна покрыла Трампа трёхэтажным американским матом на вашингтонском марше женщин

Певица Мадонна выступила с речью на марше женщин в Вашингтоне, в ходе которого позволила себе нецензурные высказывания в адрес президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Associated Press.

Мадонна находится в оппозиции к Трампу, поэтому приняла участие в женском марше, который завершился в центре Вашингтона. Похожие выступления прошли в ряде городов США. Участники акции обвиняют нового президента страны в расизме и сексизме.

Певица назвала момент инаугурации Трампа ужасающим. По ее словам, субботние марши - это начало революции, целью которой является борьба за свободу и равенство. Она призвала единомышленников объединиться и вместе пройти "через эту тьму" и показать, что они "не боятся и не одиноки". Президент США никак не высказался по этому поводу, но уже раскритиковал некоторые СМИ за политику освещения его вступления в должность.

Телеканал CNN приостановил прямую трансляцию речи Мадонны из-за некоторых резких высказываний, однако целиком речь можно было увидеть на кабельных каналах.

Инаугурация Дональда Трампа состоялась в минувшую пятницу.

Между те большинству задержанных во время протестов в день инаугурации президента США будут предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, что является уголовным преступлением. Об этом заявили в офисе прокурора США, передает CBS News. 

По приблизительным подсчетам были задержаны около 230 человек, все они отпущены без залога с обязательством явиться в суд в феврале, когда начнутся разбирательства по этим делам. По информации собеседников телеканала, участие в массовых беспорядках предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов.

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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Мадонне покрыть Трампа, как два пальца об...лизать
Когда же наконец у нас написал 22.01.2017 14:55
Алла Пугачева начнет крыть Путина пятиэтажным?! Она ведь это умеет не хуже какой-то там Мадонны...
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(без названия)
фак написал 22.01.2017 14:53
https://www.dni.ru/showbiz/2017/1/22/359269.html
Не умеют у них материться. Убожество , а не мат.
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