Митя-единоросс считает верным путём удорожание ЖКУ и развал колхозов

Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил на съезде "Единой России", которую возглавляет. Он призвал не ждать скорой отмены санкций, велел навести порядок в ЖКХ и снизить число проверок бизнеса - лозунг, провозглашенный им еще в 2008 году, когда он сменил Владимира Путина на посту президента России. Сам Путин в этот раз на съезд не приехал, и Медведев зачитал от него письменное приветствие: глава государства назвал доверие граждан главным капиталом ЕР.

Перед началом второго дня съезда Медведева предложили переизбрать руководителем партии.

Премьер в своем выступлении призвал не ориентироваться на результаты выборов в других странах, и расстаться с иллюзиями, что антироссийские санкции будут отменены: "Очевидно, что все это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы… на приход новых руководителей иностранных".

По словам Медведева, в этой связи российские аграрии, для которых сложились удачные условия, должны активно использовать эту ситуацию: "Мы поддержим их в этом, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами".

В очередной раз он озвучил инициативы по снижению влияния проверочных ведомств на бизнес. Он предложил заменить проверки бизнеса разными ведомствами на комплексную инспекцию один раз в три года: "Надо совершенствовать деловую среду, создавать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса", - сказал премьер. По его словам, на эти цели в бюджете этого года запланировано более 20 млрд рублей, передает ТАСС.

Лидер партии велел соратникам наводить порядок в сложных сферах хозяйствования, например в ЖКХ: "Почти треть обращений в наши общественные приемные связаны именно с этой сферой", - констатировал Медведев. Он считает, что правительство при активной поддержке "Единой России" "шаг за шагом выправляет ситуацию". Медведев предложил проводить обсуждение результатов работы по программе каждый год. "Тогда мы сможем оценить, насколько эффективно выполняется программа, а если нужно - вносить необходимые корректировки", - пояснил председатель партии.

От редакции: Какой там малый, какой там средний бизьнес? Можно судить по Москве, откуда вымели все ларьки: кризис, уже второй на счету Мити, придавил общественное производство. Вообще - всё придавил, поэтому зарплаты (если мы говорим не об акционерах Газпрома или "работниках" Роснефти - там не заработанная плата, а бандитская доля от кражи нефти у народа) только сокращаются. Ну, а ЖКУ - только растут. Даже если брать не новое жильё, которое в Москве облагается "квартплатой", с учётом парковок, охраны где-то за 30 тысяч в районе метро "Аэропорт", например, - то в старых, советских домах ЦАО квартплата выросла в пять (!) раз. Люди платили за 50-70 м.кв. где-то не более 1500 тысяч, теперь платят от 5 до 6. Что ж, "ЕдРу" есть в таком случае, чем хвастаться, коли это всё делалось по партийному наущению!..

Что же касается наведения порядка: у нас в подвале прорвало канализацию ещё в новогодне-праздничную неделю. Дерьмом веет до сих пор - ну, и где пресловутый "Жилищник", которому передоверил ЖСК артистов балета ГАБТ СССР наше жилищно-коммунальное хозяйство?! Да плевать он на нас хотел, как и Митя. Их дело - пиар, освоение народных средств на свои "съезды" (поскольку это псевдопартия, не имеющая внутри себя ничего, кроме всё тех же денежных отношений). Наше дело - эксплуатация ещё советских мощностей, но уже по их, буржуйским правилам игры. Кто в этом состязании выиграет - ПЖиВ или старые износившиеся коммунальные мощности, ясно уже заранее. Путин не даром побоялся сунуться на съезд, чтоб не понизить свой виртуальный рейтинг - ибо никакого доверия у народа к "ЕдРу" нет уже с 2011-го года.

На переоборудование ЖКХ у государства нет денег - так что будут города потихоньку, островками вымирать, а вот деревня скоро получит подкрепление по программе "выселки", которая в Москве уже действует. Только выселенные не побегут работать в разорённые колхозы. Но вполне возможно, что партии, которая наберётся сил свергнуть "ЕдРо" надо будет для освобождения пахотных площадей просто ломать новорусские постройки, либо же отдавать их детям в формате Дворцов пионеров, а возрождать колхозы - уже на вырубленных варварами-буржуями площадях экс-лесов Подмосковья и прочих областей (губернатор в Подмосковье, при котором сельское хозяйство там загнулось окончательно - тоже, кстати, партийный, Ворбьёв который).

Д.Ч.

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