Демократия не утихает: более миллиона выступили против Трампа в США, два миллиона в мире

Более 1 млн человек вышли на улицы США накануне, чтобы выразить протест президенту США Дональду Трампу, а по всему миру организаторы "Маршей женщин" оценили число участников более чем в 2 млн.

Помимо столицы США Вашингтона, массовые демонстрации прошли в Сиэтле, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе. На улицы этих городов вышли, только по данным полиции, минимум по 100 тыс. человек, хотя некоторые СМИ ранее сообщали, что в реальности эти цифры были значительно больше.

Телеканал CNN сообщает, что в Вашингтоне, где прошла самая массовая акция протеста, в ней участвовали более 500 тысяч человек. В других городах США - еще около миллиона. При этом известный либеральной позицией телеканал особо подчеркивает, что цифры основаны на данных официальных органов. Reuters называет масштаб протестов беспрецедентным для современной истории страны.

Так называемые "Марши женщин" прошли накануне и во многих других городах мира - Вене, Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Токио, Сиднее и многих других. В маршах принимали участие не только женщины, а такое название они получили из-за резкой риторики Трампа, которую в США сочли сексистской. Reuters отмечает, что в США протестные акции нередко посещали целые семьи с детьми.

Агентство также напоминает, что Трамп одержал победу несмотря на то, что за Хиллари Клинтон проголосовало почти на 3 млн американцев больше, и рассматривает марши как громкое напоминание о себе этого "проигравшего большинства".

Певица Мадонна выступила с речью на марше женщин в Вашингтоне, в ходе которого позволила себе нецензурные высказывания в адрес президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Associated Press.

Мадонна находится в оппозиции к Трампу, поэтому приняла участие в женском марше, который завершился в центре Вашингтона. Похожие выступления прошли в ряде городов США. Участники акции обвиняют нового президента страны в расизме и сексизме.

Певица назвала момент инаугурации Трампа ужасающим. По ее словам, субботние марши - это начало революции, целью которой является борьба за свободу и равенство. Она призвала единомышленников объединиться и вместе пройти "через эту тьму" и показать, что они "не боятся и не одиноки". Президент США никак не высказался по этому поводу, но уже раскритиковал некоторые СМИ за политику освещения его вступления в должность.

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