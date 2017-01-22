Лидера голодающих нефтяников Амина Елеусинова задержали с избиением и доставили в Астану, где решают судьбу Сирии

20 января арестовали руководителя профсоюза нефтяников Oil Construction Company, которые сейчас держат массовую голодовку в Мангистауской области. Сейчас его и Нурбека Кушакбаева в наручниках доставили в Астану, по словам рабочих. Нефтяники в свою очередь продолжают голодовку протеста, в которой участвует свыше 700 человек.

В нынешней момент многое зависит от того, поддержат ли борьбу рабочих Oil Construction Company нефтяники других компаний и организаций области, помимо тех, кто входит в КНПК.Так как очевидно, что заставить освободить лидеров, могут только массовые и радикальные акции и всеобщая забастовка на всех месторождениях региона.

Социалистическое Движение Казахстана и Казахстанский рабочий профсоюз «Жанарту» полностью солидарны с требованиями протестующих нефтяников Oil Construction Company и также требуют немедленного освобождения Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева!

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