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Московский листок

Лидера голодающих нефтяников Амина Елеусинова задержали с избиением и доставили в Астану, где решают судьбу Сирии

Опубликовано 22.01.2017 в разделе комментариев 1

протест казахстан голодовка неофеодализм переговоры астана сирия. нефтяники
Лидера голодающих нефтяников Амина Елеусинова задержали с избиением и доставили в Астану, где решают судьбу Сирии

20 января арестовали руководителя профсоюза нефтяников Oil Construction Company, которые сейчас держат массовую голодовку в Мангистауской области. Сейчас его и Нурбека Кушакбаева в наручниках доставили в Астану, по словам рабочих. Нефтяники в свою очередь продолжают голодовку протеста, в которой участвует свыше 700 человек. 

В нынешней момент многое зависит от того, поддержат ли борьбу рабочих Oil Construction Company нефтяники других компаний и организаций области, помимо тех, кто входит в КНПК.Так как очевидно, что заставить освободить лидеров, могут только массовые и радикальные акции и всеобщая забастовка на всех месторождениях региона.

Социалистическое Движение Казахстана и Казахстанский рабочий профсоюз «Жанарту» полностью солидарны с требованиями протестующих нефтяников Oil Construction Company и также требуют немедленного освобождения Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева!

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Всего комментариев к статье: 1
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а у нас в РК
житель РК написал 22.01.2017 17:59
а здесь ти-ши-на
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