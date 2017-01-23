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Московский листок

Церковь продолжает "отжимать" Херсонес

Опубликовано 23.01.2017 в разделе комментариев 0

церковь левиафан пастырь

Всем еще памятна попытка бывшего губернатора Севастополя Меняйло назначить бывшего фельдшера, а сегодня протоиерея Халюту директором всемирно известного музея-заповедника Херсонес Таврический.

Тогда вышел скандал, именитые музейные работники, степенией и регалий которых не разглядел "адмирал-губернатор" за скромной одеждой небогатых людей, встали стеной против фактической передачи церкви Херсонеса - это, по мнению историков, было ы равнозначно его уничтожению.

Но, как видим, битому неймется - епархия уже второй раз передает заявку в Росимущество на 24 объекта Херсонеса, по сути, это и есть весь музейный комплекс. Направленный в ноябре прошлого года запрос Симферопольской и Крымской епархии о передаче в безвозмездное пользование Симферопольской и Крымской епархии объектов бывшего Херсонесского Владимирского мужского монастыря Росимущество отклонило – по формальным признакам. На этот раз церковники подготовились получше...

«Министерство культуры не могло не отреагировать на подобный документ. Позиция очень четкая и определенная: подобное решение нанесет большой вред Херсонесскому музею-заповеднику и не позволит ему дальнейшего развития. Надо понимать, что в тех зданиях, на которые претендует Симферопольская епархия, находятся экспозиционные площади музея, фонды хранилища, реставрационные мастерские», - рассказала для СМИ директор музея Светлана Мельникова. Кстати, крупный профессионал, назначение которой, как казалось, должно было снять конфликт - вроде бы и епархия на словах к ней очень уважительно отнеслась...

А вот, оказывается, не успокоились в епархии. 

«Мы подготавливаем документы для того, чтобы исполнить закон 327 от 11 ноября 2010 года «О передаче церковной собственности, которая находится в государственной или муниципальной собственности». То есть сегодня Симферопольская и Крымская епархия исполняет закон Российской Федерации», - объяснил позицию протоиерей Сергий Халюта, благочинный Севастопольского округа.

По его словам, сейчас ценные экспонаты музея находятся в подвале монастыря, не приспособленного для этого. А для верующих – нахождение в помещениях храма экспозиций является актом святотатства.

- Вот с этого момента, как говорится, хотелось бы подробнее, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Подвал монастыря он был давно, при царе, сейчас это помещение музея - уж какое есть, другого на территории заповедника построить просто негде - везде культурный слой. И никакой особой культурно-исторической ценности бывшие помещания монастыря как раз не представляют - это середина и конец 19 века. В городе прямо сейчас сносятся здания-ровесники этого монастыря, и никого это не волнует, хотя мне кажется, напрасно. Но вот античное и средневековое - это то, что представляет собой несомненную и неоспоримую ценность. Кстати, значительная часть этого наследия и была уничтожена при строительстве зданий монастыря полтораста лет назад. И позиция благочиния, если вдуматься, продолжает эту политику. Херсонес, конечно, памятник ранней христианской культуры. Но он ведь и памятник античности, дохристианской, языческой. Для верующих языческие памятники посреди христианской святыни - несомненное святотатство... Слово-то какое, прямо из истории средних веков. А в Херсонесе все переплетено, античный театр буквально слит с остатками средневекового храма - вот не запретят ли борцы со "святотатством", скажем, спектакли севастопольских театров на античных руинах, да еще и по Софоклу и Эсхилу, которые игрались здесь, на этом же месте, и до рождества Христова? Не снесут ли просто языческие артефакты в пользу более поздних христианских? Вот купаться в Херсонесе уже запретили - "обнаженка" смущает верующих. Хотя вроде бы на Крещение не смущаются... Придумали причину - якобы купающиеся могут повредить артефакты, расположенные на дне моря! Зимние шторма в течение 2 тысяч лет не повредили, а купающиеся повредят. В общем, таким макаром Херсонес Таврический превратится в очередную "пустынь", во всех смыслах, причем прямо у нас на глазах. И ведь ничего не поделаешь - общественного мнения в стране нет, обратной связи с властью тоже нет, повлиять на решение властей нет никакой возможности - референдумы под запретом, ответственность депутатов как выборных от народа, перед избирателями практически нулевая. А исполнительная власть просто плюет на всех с высокой мачты. Вот решит Росимущество передать - и передадут, хоть церкви, хоть в руки "крепкого хозяина". А мы скоро даже права не одобрять, и того лишимся. Темные времена...



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