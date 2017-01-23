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Московский листок

Украина готовится подвесить себя за язык

Опубликовано 23.01.2017 в разделе комментариев 0

украина майдан социал-дарвинизм
Украина готовится подвесить себя за язык

Верховную раду внесён законопроект «О государственном языке» (зарегистрирован под номером 5670), в котором предлагается ввести исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни. В частности, украинский язык будет обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях, а также во всех органах государственной власти и местного самоуправления. Нарушение может повлечь крупные штрафы, а за попытку «внедрить официальное многоязычие» можно будет угодить в тюрьму.

Проявление публичного неуважение к языку предлагается приравнять к надругательству над государственной символикой страны. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.

Жаль, что законопроект еще не принят, надо приложить все усилия к тому, чтобы такой замечательный проект обязательно стал законом!

Для начала он ставит жирный крест на минских договоренностях, которые, кажется, не устраивают ни одну из сторон. Причем вина за срыв договоренностей полностью ложится на украинских законодателей, но им, кажется, на это точно наплевать.

Принятие этого закона ставит жирную точку в определении того, что же происходит на Донбассе - национально-освободителная война, война за независимость или "российская оккупация". 99,9 населения Донбасса не просто говорит по-русски, но русский язык является для них реально родным. Даже если они неплохо говорят по-украински, то думают все равно по-русски. Вот, собственно, и водораздел - по одну сторону только "державна мова", а с другой русскоговорящее население, которое не намерено терпеть поражения в языковых правах.

Кстати, тоже самое касается и вопросов по "возвращению" Крыма - куда возвращаться? Туда, где за разговор на родном языке могут и наказать? В Крыму вообще нет "украиномовных" и передача полуострова во недружественную языковую среду становится невозможной.

Ну как не приветствовать такой замечательный закон? 

Я думаю, надо не жалеть денег и дать каждому депутату Рады по пачке грошей, лишь бы они его приняли.

А.Б.



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