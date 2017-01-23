Путин продолжает санкции против России

Кристин Лагард, директор-распорядитель международного валютного фонда, отвечая на вопрос корреспондента израильского частного телеканала Arutz 10 Исраэля Шамира о том, когда по её мнению западные политики начнут снимать санкции с России, рассмеялась и сделала потрясающее признание.

«Пока Сбербанк России, подчёркиваю - России, ссылается на западные санкции при вопросе о работе в Крыму - они будут вечны. Отмечу - Сбербанк России является крупнейшим, системообразующим финансовым подразделением России и если он участвует в западных санкциях, что подтверждает его руководитель, значит всё правильно - санкции необходимы. Ведь участие в санкциях означает их безусловное выполнение и никаких претензий у нас на этот счёт к Сбербанку нет. Пока такое участие продолжается - санкции будут вечными», - сказала Кристин Лагард.

Она также отметила, что это касается не только Сбербанка, но и ряда других финансовых организаций.

«Как финансист, я понимаю их интересы, но как патриот своей страны Франции, для меня являлось бы дикостью, если бы системообразующий французский банк отказывался работать на французской территории или её части из-за запрета иностранных государств. Впрочем, это внутреннее дело России. Вопрос о смехе - я вспомнила костюм, имитирующий инвалидность. На мой взгляд - он был излишним", - прокомментировала Лагард.

Сбербанк прекратил работу в Крыму после присоединения полуострова к Российской Федерации в 2014 году. До сих пор в Крыму, являющемся субъектом РФ, нет отделений Сбербанка и даже его банкоматов.

От редакции: Действительно, если крупнейший государственный банк России и другие системообразующие госбанки участвуют в санкциях против России, главе МВФ остается только смеяться.

Представим себе вопрос Герингу во время войны, когда вы перестанете бомбить советские города? А он в ответ - ну когда авиация маршала Сталина перестанет участвовать в наших бомбардировках советских городов, тогда и прекратим... Абсурд?

Так почему сейчас финансовые институты верховного главнокомандующего Путина участвуют в финансовых бомбардировках России? Кстати, не только с Украины, но и из Турции, где даже после расстрела российского летчика отделения Сбербанка продолжали спокойно работать, несмотря на санкции, уже российские против Анкары, а по этому году турецкий филиал Сбербанка показал прибыль в полмиллиарда долларов.

Ни Герман Греф, ни другие руководители государственных банков не являются самостоятельными фигурами в финансовом мире, все они являются креатурами Путина. Особенно Греф, который вообще ни разу не банкир до назначения на пост главы крупнейшего банка страны. Зато друг Путина или младший партнер - не знаю, как там у них, у питерских... Ну нет никаких оснований полагать, что Герман Греф может сам решить участвовать в санкциях против своей страны, без ведома президента. Да, наверно, если б он совсем сошел с ума и решил это делать самостоятельно, то Путин был бы первым, кто об этом узнал.

Но, поскольку Греф продолжает возглавлять Сбербанк, значит, все в порядке? Все так и задумано?

Тем более, что уже был сканадал с перечислением средств на АТО российскими компаниями на Украине. Кстати, среди них и филиалы Сбербанка... Это в Крыму крупнейшего российского банка нет, а на Украине он еще как есть. И даже спонсирует карательную операцию, в которой гибнут не только украинцы, но и граждане РФ. Интересно, при Николае Втором филиалы Сбербанка в Германии тоже спонсировали кайзера?

Кстати, активы Сбербанка (Украина) в прошлом году оценивались в более чем 40,9 млрд гривен, то есть по нынешнему курсу около 1,5 миллиарда долларов. Причем банк ежегодно несет убытки, но не уходит - видимо, не все еще активы банка остались на Украине...

Но как-то эта информация прошла мимо внимания верховного главнокомандующего. Или просто его не заинтересовала. Все в порядке, все как надо...

Вот и премьер-министр Дмитрий Медведев на съезде "Единой России" сказал: "Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все, что случилось, это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы, на приход каких-то руководителей иностранных".

Конечно, не надо, все наши руководители и решают... Или Дима Медведев с Герой Грефом не знаком?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск