Мизулина выходит из четвертой партии

Сенатор Елена Мизулина написала заявление о выходе из партии "Справедливая Россия". Членом партии "Справедливая Россия" Мизулина была с 2007 года. Кроме "Справедливой России", за время политической карьеры она состояла в КПСС, "Яблоке" и СПС.

Мизулина работает в Совфеде с сентября 2015 года, до этого была депутатом Госдумы трех созывов.

«Я приняла решение о выходе из партии «Справедливая Россия». Соответствующее заявление в региональное отделение «СР» было направлено сегодня», — написала она в своем микроблоге в твиттере.