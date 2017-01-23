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Московский листок

Мизулина выходит из четвертой партии

Опубликовано 23.01.2017 в разделе комментариев 0

Мизулина выходит из четвертой партии

Сенатор Елена Мизулина написала заявление о выходе из партии "Справедливая Россия". Членом партии "Справедливая Россия" Мизулина была с 2007 года. Кроме "Справедливой России", за время политической карьеры она состояла в КПСС, "Яблоке" и СПС.

Мизулина работает в Совфеде с сентября 2015 года, до этого была депутатом Госдумы трех созывов.

«Я приняла решение о выходе из партии «Справедливая Россия». Соответствующее заявление в региональное отделение «СР» было направлено сегодня», — написала она в своем микроблоге в твиттере.



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