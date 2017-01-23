В Магадане ввели талоны на бензин

На автозаправочных станциях Магадана введено ограничение на продажу бензина АИ-95, реализация которого теперь осуществляется по талонам, передает "Интерфакс".
"Временное ограничение связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион. Дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается, запасов автомобильного топлива достаточно для удовлетворения потребности автолюбителей региона", - говорится в сообщении регионального правительства.
Отмечается, что цены на бензины и дизельное топливо на автозаправочных станциях колымской столицы остаются на прежнем уровне: АИ-98 - 52,20 руб./л, АИ-95 - 47,27 руб./л, АИ-92 - 45,03 руб./л, дизельное топливо - 45,80 руб./л.
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Нехохлопидар.ж.идоукроп написал 23.01.2017 12:14
Укрокаиатели чсе ближе и ближе, потому что российские военные запретили ополчению стрелять по ним, под страхом тюрьмы и прочих штрафов, а там где идет контрабанда то и под страхом смерти.
Уже идут колонны с техникой и людьми обратно в РФ, а оставленные участки фронта сразу занимают каратели из ВСУ.
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орел написал 23.01.2017 11:53