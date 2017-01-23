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Московский листок

Правосеки "москальского" происхождения оказались под следствием

Опубликовано 23.01.2017 в разделе комментариев 0

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Правосеки "москальского" происхождения оказались под следствием

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении пятерых россиян, причастных к деятельности запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор", сообщается на сайте ведомства. 

Дело возбуждено против Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова. В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ ("Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней"). По данным следствия, они в разное время покинули Российскую Федерацию и направились на Украину, где вступили в ряды "Правого сектора", "поддерживают радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма". 

Чудинов, по сведениям СК, был заместителем командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", а Хамраев - бойцом названного подразделения. Они принимали участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Стоцкий, Стригунков и Валов как активисты "Правого сектора" систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации. 

Причастность пятерых россиян к деятельности "Правого сектора" была установлена в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями управления ГСУ СК РФ по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, совместно с ФСБ и МВД России. 

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось о возбуждении уголовного дела СКР против лидеров "Правого сектора". Фигурантами стали основатель движения Дмитрий Ярош, Андрей Тарасенко, Андрей Стемпицкий, Валерий Воронов и Скоропадский. Им инкриминируют организацию экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). 

"Правый сектор" - изначально неформальное объединение ряда радикальных националистических организаций Украины, члены которых принимали участие в протестах в Киеве в ноябре 2013 года. 22 марта 2014 года на базе "Правого сектора" была создана одноименная украинская политическая партия.

 Напомним, в свою очередь Петр Порошенко 16 января поручил Министерству иностранных дел страны передать в Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге иск о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщается 16 января на сайте украинского лидера. 

"Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию Востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму", - приводятся в сообщении высказывания Порошенко во время встречи с уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым (бывшим лидером ныне запрещенного в РФ меджлиса крымских татар, которому на пять лет запретили въезд в РФ. - Прим. NEWSru.com), а также заместителем министра иностранных дел страны Еленой Зеркаль, заместителями главы президентской администрации Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым. 

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