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Московский листок

Судья из Ставрополя попалась на торговле должностями в городском суде

Опубликовано 23.01.2017 в разделе комментариев 2

Судья из Ставрополя попалась на торговле должностями в городском суде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ленинского районного суда города Ставрополя Инны Поповой, подозреваемой в получении взятке в 12 миллионов рублей за содействие в трудоустройстве мужчины на должность федерального судьи, сообщает сайт СК.

По данным следствия, в июле 2015 года женщина пообещала своему знакомому оказать помощь в трудоустройстве мужчины на должность федерального судьи в городе Ставрополе случае передачи ей денег в сумме 12 миллионов рублей. После этой встречи мужчина, опасаясь хищения его денег, обратился в УФСБ России по Ставропольскому краю.

Судья была задержана в рамках оперативно-розыскного мероприятия после передачи пакета с деньгами в сумме 10 тысяч рублей и муляжа денег на сумму 9 миллионов 990 тысяч рублей.

В сообщении отмечается, что в целях наиболее квалифицированного расследования уголовное дело передано в производство отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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в сумме 10 тысяч рублей и муляжа...
Тень написал 23.01.2017 11:58
Вот эти 10 000 рублей ей и предъявят...
Даже не любопытно, что будет дальше.
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12 лямов за должность судьи - это очень по божески
Анасзтаз написал 23.01.2017 11:44
в краснодарском - от ляма баксов. Причем, как говорят, деньги отбиваются за полгода-год. Увы, суды в нынешней роиссии никакого отношения к правосудию не имеют. Чисто коммерческая структура.
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