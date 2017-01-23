Судья из Ставрополя попалась на торговле должностями в городском суде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ленинского районного суда города Ставрополя Инны Поповой, подозреваемой в получении взятке в 12 миллионов рублей за содействие в трудоустройстве мужчины на должность федерального судьи, сообщает сайт СК.

По данным следствия, в июле 2015 года женщина пообещала своему знакомому оказать помощь в трудоустройстве мужчины на должность федерального судьи в городе Ставрополе случае передачи ей денег в сумме 12 миллионов рублей. После этой встречи мужчина, опасаясь хищения его денег, обратился в УФСБ России по Ставропольскому краю.

Судья была задержана в рамках оперативно-розыскного мероприятия после передачи пакета с деньгами в сумме 10 тысяч рублей и муляжа денег на сумму 9 миллионов 990 тысяч рублей.

В сообщении отмечается, что в целях наиболее квалифицированного расследования уголовное дело передано в производство отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.