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Московский листок

Япония продолжает информационно наступать на курильском направлении

Опубликовано 23.01.2017 в разделе комментариев 0

япония силовигархия курилы
Япония продолжает информационно наступать на курильском направлении

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления на заседании нижней палаты парламента страны заявил о намерении продолжить переговоры с Россией по поводу создания "специальной системы" для осуществления совместной экономической деятельности на спорных Курильских островах. 

"Что касается совместной с РФ экономической деятельности на четырех островах, то мы выступаем за продолжение переговоров по этой теме и создание там экономических проектов, которые будут выгодны обеим сторонам", - цитирует его слова ТАСС. Как сообщает официальный сайт японского правительства, совместное заседание обеих палат парламента страны, на котором выступил Абэ, состоялось в пятницу, 20 января. 

Премьер заявил, что Токио будет последовательно придерживаться политического курса, который предполагает "решение территориального вопроса и подписание мирного договора в рамках нового подхода к этой проблеме". 

"Мы выступаем за то, чтобы создать новый образ четырех северных островов и прийти к решению проблемы мирного договора, которое устроило бы обе стороны", - добавил он. 

Как передает EIR, выступая перед парламентом, Абэ отметил: "В прошлом месяце, во время визита президента России в Японию, мы выразили искреннее намерение решить проблему. Мы договорились начать переговоры с тем, чтобы совместно работать над созданием на всех четырех островах специальной системы и обеспечить возможность для бывших жителей этих островов свободно посещать родные места и могилы". 

Японский премьер подчеркнул, что улучшение японо-российских отношений имеет чрезвычайно важное значение для поддержания безопасности в Северо-Восточной Азии. "То, что спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны между нашими странами по-прежнему нет мирного договора, является ненормальным", - добавил он.

От редакции: Вот же ухватились соседи за этот мирный договор! Впрочем, это нынче скорее для наших властителей отговорка - мол, вся для мира, всё для согласия сдаём... Хотя, если вспомнить - отсутствие мирного договора никак не влияло на торговлю, причём для Японии весьма прибыльну, и даже на сотрудничество в области балета, шёл богатый обмен, и многие японские балерины проходили советскую школу балета, лучшую в мире. А начало "совместной хозяйственной деятельности" в условиях жесточайшей конкуренции (а технически РФ уступает Японии на несколько десятилетий) - и есть медленное, согласно всем либерально-экономическим догмам справедливое вытеснение России с островов. Тем временем нарастает, пока локальная, но всё же организованная волна сопротивления медленной передаче Южных Курил Японии. Ниже - некоторые материалы на эту тему.

Д.Ч. 

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