Литва впала в такую же шпиономанию, как Путинская Россия в ходе слушаний по "делу Левого Фронта"

Литовские прокуроры прекратили досудебное расследование относительно пребывания школьников из Вильнюса в летних лагерях в России в 2013-2014 годах, сообщает сайт Delfi со ссылкой на Генеральную прокуратуру Литвы.

"С учетом собранных данных, заключений, представленных специалистами Литовского центра судебно-медицинской экспертизы, других полученных документов и с констатацией того, что нет фактических данных, которые подтверждали бы первоначальные подозрения о помощи другому государству действовать против Литовской Республики, сегодня в Вильнюсской окружной прокуратуре принято постановление о прекращении этого досудебного расследования", - цитирует портал сообщение главного надзорного ведомства этой бывшей советской прибалтийской республики от 23 января.

Досудебное расследование было начато осенью 2014 года на основании поступившей информации о том, что ученики двух "русских школ" - Вильнюсской средней школы имени Софьи Ковалевской и Вильнюсской гимназии имени Василия Качалова - в 2013-2014 годах побывали в международных молодежных лагерях, организованных российскими общественными организациями.

Расследование проводили прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры и следователи Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа. Были изучены изъятые во время обысков у литовских участников этих мероприятий компьютерные файлы, информация с мобильных телефонов, видеокамер, фотоаппаратов, флеш-накопителей, опрошены свидетели. Прокуроры получили более дюжины объемных заключений специалистов центра судебных экспертиз. В итоге в заключениях специалистов важных для следствия данных не оказалось, сообщается в публикации.

В Литве испугались, что из этих школьников в РФ готовили десантников

Осенью 2014 года представители Союза Отечества - Литовских христианских демократов обратились в Генпрокуратуру страны по поводу предполагаемого вовлечения несовершеннолетних жителей Вильнюса в преступную деятельность и "поведению к действиям против Литовской Республики".

Лидер консервативной оппозиции Литвы Андрюс Кубилюс на заседании старост парламентских фракций тогда потребовал вызвать в парламент министра образования и науки Дайнюса Павалкиса и призвать его к ответу в связи появлением "информации о том, что ученики старших классов Вильнюсской средней школы им. Софии Ковалевской в военизированных лагерях в России готовятся стать российскими десантниками".

"Этот случай вызвал множество беспокойных мыслей о том, как в Литве при использовании литовских организаций, а именно литовских школ, финансируемых из бюджета Литвы, осуществляется деятельность, направленная против государства. Мы видим, как создается шпионская сеть, вербуют молодых людей на поездку в лагеря, якобы в мирных целях, и там, вероятно, к ним подходят российские офицеры разведки и ищут людей, которые могли бы работать по возвращении в Литву", - заявил тогда журналистам консерватор Мантас Адоменас.

По его словам, литовским детям дают военные навыки, кроме того, идет "индоктринация, которая может быть направлена против Литвы". Депутат присовокупил, что "сейчас в России готовят террористов для борьбы на Украине". При этом он отметил, что "эти две школы, Софьи Ковалевской и Василия Качалова, названия которых прозвучали в этом деле подготовки террористов, могут быть далеко не окончательной цифрой". Парламентарий призвал компетентные органы страны выяснить, не действуют ли "сходные сети вербовки" в школах нацменьшинств Вильнюса, Клайпеды, Висагинаса, Вильнюсского района.

Министр образования страны Павалкис отчитался перед общественностью, что его ведомство получило доклад об отправке школьников в летние лагеря в РФ, и сообщил о начале независимого расследования.

Редактор ФОРУма.мск Дмитрий Чёрный вспоминает:

- Поразительно симметричную историю слышал я в Мосгорсуде в ходе слушаний по "делу Левого Фронта", когда судья Замашнюк (ныне - в Верховном Суде, выше некуда, дослужился) шёл к чётко поставленной задаче при полном идеологическом непротивлении адвокатов - "закрыть" координаторов Левого крыла "болотного протеста", в 2013-14-м годах! И ведь что поражает: тогдашняя Фемида Путинской России видела само пребывание в лагерёчке "Аэродрим" на территории недружелюбного государства дополнительной "гирькой" на чаше обвинения наших товарищей, Удальцова и Развозжаева. Хотя, ничего кроме сауны, культурного отдыха в Вильнюсе и занятий, формирующих навыки самозащиты в ситуациях полицейского беспредела (которые, кстати, с тех пор встречаются в РФ всё чаще) - там не было. Взаимная подозрительность и шпиономания - что в Литве, что в РФ, - дошли уже до каких-то совершенно комических размеров. Но тут, как говорит Михаил Булгаков в "Великом канцлере" - "обе вы хороши"...

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