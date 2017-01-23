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Московский листок

Пока в Астане договариваются "замирить Сирию", профсоюзных лидеров-нефтяников пытают и подавляют голодовку

Опубликовано 23.01.2017 в разделе комментариев 0

казахстан репрессии голодовка сирия нефтяники переговоры рабочий класс
Пока в Астане договариваются "замирить Сирию", профсоюзных лидеров-нефтяников пытают и подавляют голодовку

В столице Казахстана Астане в понедельник, 23 января, стартуют переговоры по сирийскому урегулированию, организованные Россией и Турцией. Они должны были начаться в 13:00 по местному времени (10:00 по Москве), но в назначенное время этого не произошло, передает "Интерфакс". 

"Переговоры пока не начались, но ряд делегаций уже прибыли в отель Rixos, в частности делегации РФ и Ирана", - сказал источник агентства, близкий к переговорам. 

Позднее, почти в 11:00 по московскому времени РИА "Новости" сообщило, что встреча по Сирии началась, делегации Дамаска и вооруженной оппозиции впервые сели за один стол переговоров. 

Переговорщики сидят в следующем порядке (от условных 12 часов по часовой стрелке): Казахстан, Иран, делегация правительства Сирии, ООН, США, делегация вооруженной оппозиции Сирии, Турция, Россия. При этом организаторы встречи намеренно отказались от табличек для официального Дамаска и оппозиции, просто обозначив их как "Сирийская Арабская Республика". 

Ранее, за считанные минуты до начала встречи, сообщалось, что ни формат переговоров, ни итоговый документ еще не определены. Работа сторон над итоговым документом по межсирийским переговорам в Астане все еще продолжается, сообщал утром в понедельник на брифинге замглавы МИД Казахстана Роман Василенко. 

Ранее он также заявлял, что продолжается обсуждение формата прямых переговоров делегаций Дамаска и сирийской оппозиции. "Этот вопрос (формат переговоров представителей Сирии), кто и как, за каким столом, напротив кого и где будет сидеть, сейчас обсуждается. Это будет ясно в момент начала переговоров".

Отметим, что семисторонние переговоры проходят на фоне наступления игиловцев в Сирии (ими близ Пальмиры взорван римский тетрапилон и амфитеатр, где совершались игиловские массовые казни и потом выступали Ролдугин и Гергиев), и на фоне наступления назарбаевской элиты внутри Казахстана на права рабочих.  20 января были арестованы лидеры голодающих нефтяников — председатель профсоюза Oil Construction Company Амин Елеусинов и общественный инспектор по труду Нурбек Кушакбаев. Первого обвиняют в растрате профсоюзных средств, а второго в призывах к проведению «незаконных забастовок». Их арестовали на два месяца и сегодня, по словам рабочих, уже доставили в Астану.

Несомненно, что в пыточных камерах Астаны от них будут требовать отказаться от борьбы за регистрацию профсоюзного объединения и призвать рабочих прекратить голодовку и всякое сопротивление, признав «незаконность» своих действий. Если они не пойдут на сделку, то их дело пойдет по накатанному руслу, в рамках типичных обвинений в «разжигании социальной розни».

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Лидера голодающих нефтяников Амина Елеусинова задержали с избиением и доставили в Астану, где решают судьбу Сирии 



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