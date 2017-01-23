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Московский листок

На Ставрополье настала такая беспросветная иордань, что двое по-крещенски утонули

Опубликовано 23.01.2017 в разделе комментариев 2

религия позор православие социальныйрегресс ставрополье крещение
На Ставрополье настала такая беспросветная иордань, что двое по-крещенски утонули

В Ставропольском крае в поселке Ясная Поляна утонули двое сотрудников "СтавропольКрайВодоканала", краевое Следственное управление Следственного комитета России проводит проверку по этому инциденту, сообщается на сайте СК. 

По данным следователей, 26-летний машинист насосной станции решил искупаться в резервуаре для подготовки воды к очистке. Мужчина нырнул в резервуар с водой и исчез. 65-летний сотрудник предприятия решил нырнуть за ним, чтобы спасти, однако вынырнуть ему также не удалось. По результатам судебно-медицинского исследования, смерть мужчин наступила от утопления в воде. 

По одной из версий, о происшествии стало известно после того, как жители станицы Ессентукской Предгорного района обнаружили, что из кранов не идет вода, сообщают сайты "Блокнот-Ставрополь" и Mir24.tv со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что трупы вначале плавали по поверхности резервуара, а потом один из них опустился на дно и перекрыл слив магистрального трубопровода. Тела извлекли 20 января. Однако в филиале "Межрайводоканала" заявили, что этот резервуар в системе водоснабжения населения не используется. 

Инцидент произошел в ночь на 19 января, то есть когда православные совершали крещенские купания, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по региону Екатерину Данилову. Первый из погибших как раз и решил искупаться, следуя праздничной традиции. 

Отметим, согласно православной традиции верующие окунаются в крещенскую прорубь, называемую "иордань" и выполненную в форме креста. Считается, что крещенское купание поможет обрести телесное и духовное здоровье. Вместе с тем православные верят, что в праздник освящается даже водопроводная вода, так как в этот день читаются особые молитвы "на освящение всякого водного естества". 

В настоящее время уже опрошены очевидцы, обнаружившие тела погибших, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

- Вот как бы и смеяться тут не полагается, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - но согласитесь же, что тотальное впадение во христианство (православие), не просто поддерживаемое, а пропагандируемое всеми государственными СМИ (впрочем, они и ислам не обижают - мечеть-то Путин открывал в прошлом году у "Олимпийского" не случайно), носит в России крайне опасный, смертоносный характер: как говорится, "Иордань по месту работы" вообще-то должна была исключаться всеми должностными инструкциями и правилами техники безопасности, но уверовавшие в чудо и господню поддержку придурки (как их иначе-то назвать?) решили пренебречь всеми запретами в "волшебный день", результат предсказуемый, я удивляюсь, как ещё не догадались сотворить иордань на полях аэрации - дело-то хорошее, и утилизация идиотов пойдёт быстрее, среда щелочная, а смрад, их поглощающий, вполне соответствует тому смраду, что стало источать регрессирующее в дореволюционность и обретшее запрещённых прежде атеистическим государством богов постсоветское общество, причём не только в РФ...

Материал по теме:

На Украине тоже умирают в крещенской проруби



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Иван Российский написал 23.01.2017 16:21
Чем тебе Владимирович хуже Петров и Екатерин??? Жизнь в сегодняшней России в разы лучше и сытней, чем во времена СССР (РСФСР).
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(без названия)
только в РФ ))) написал 23.01.2017 15:26
атеистическим государством богов постсоветское общество, причем не только в РФ...
//////////
Только в роспедерации. Не успокаивайте себя. Идиотизм в России достиг своего исторического апогея. И касается это не только внезапного оправославливания населения , а абсолютно всех сфер жизни россиян. А вдруг это и есть естественное для расеянина состояние?
Последние 600 лет судьба даровала Расее шансы для очеловечивания. Земля рожала всевозможных Петрофф великих. И эти монархи пытались тянуть ищ болота бегемота, догонять Европу. Учили всякие инородцы русских ружья кирпичем не чистить , читать учили , языкам обучали , заводы строили . И так каждые сто лет вверх-вниз. Сейсас российский этнос опять в низшей точке своей деградации. И нового Петра великого не видать. Насколько глубоко можно погрузится в мракобесие ? Смотрим.
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