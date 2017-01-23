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Московский листок

У охранника "Газпрома" украли унитаз за 200 тысяч

Опубликовано 23.01.2017 в разделе комментариев 2

У охранника "Газпрома" украли унитаз за 200 тысяч

Сотрудник службы безопасности компании «Газпром» обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже унитаза стоимостью примерно 200 тысяч рублей. Как передает портал Life, инцидент произошел незадолго до новогодних праздников в посёлке Сосенское в Новой Москве.

По словам Максима Б., кражу дорогостоящей сантехники совершили рабочие, которые занимались отделкой квартиры.

«Рабочие забрали с собой его унитаз и несколько деталей от сантехники. В квартире он не проживал, а купил её недавно, чтобы быстрее добираться до работы: в посёлке Сосенское расположено одно из учреждений "Газпрома". Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей, — рассказал источник издания.

Отмечается, что в социальных сетях супруги охранника «Газпрома» нет ни одного снимка с мужем, однако, судя по фото, его семья часто путешествует и проводит много времени на дорогих курортах.

Позже стало известно, что ремонтировавшие квартиру мигранты возместили пострадавшему нанесённый ущерб. При этом, охранник "Газпрома" написал заявление с просьбой приостановить проверку. Между тем, в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве изданию заявили, что по факту кражи туалета возбуждено уголовное дело.

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Всего комментариев к статье: 2
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комуто унитаз за 200 тыс а комуто денег нет но вы держитесь
ivan написал 23.01.2017 15:58
даже тяжело представить какой сральник стоит у самого у миллера....
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не, ну а чо
Хруст написал 23.01.2017 15:53
охранник на 200-тысячном унитазе - жизнь удалась
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