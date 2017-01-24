По данным полиции, фальшивой является каждая десятая таблетка

Сегодня Россия занимает одно из первых мест в мире по уровню смертности, особенно - мужчин трудоспособного возраста и, судя по отношению власти к здравоохранению, эта тенденция будет неуклонно прогрессировать. В настоящее время в списке стран по уровню смертности Россия занимает «почетное» 11 место из 225-и по соседству с Афганистаном, Сомали и Центральной Африканской Республикой. Хотя, как свидетельствуют российские данные по демографии, вплоть до конца 70-х годов прошлого века в России продолжался прирост населения. Заявленные успехи российской демографической политики на деле оказываются ее полным провалом: вместо стимулирования рождаемости власть отчитывается о приросте населения за счет мигрантов со всеми вытекающими отсюда проблемами.

В не столь отдаленные советские времена одним из самых массовых лозунгов, был - «Все для человека, все блага человека», а сегодня скептики к нему добавляют: «И мы знаем этого человека и не одного». А что для блага человека самое дорогое? Правильно, здоровье, поэтому при Центральной клинической больнице для этого человека и его ближайшего окружения строится новый трехэтажный корпус на 10 пациентов с двумя комнатами по 200 кв. м., залами для совещаний и президентской связью. И можно не сомневаться, оснащена эта лечебница будет не пресловутым импортозамещенным оборудованием. Как говорит народная мудрость: «Если гора не идет к Магомету…» - лучшая зарубежная клиника придет в Москву вместе с оборудованием и обслуживающим персоналом. «А нынче им нужна одна больница, одна на всех - мы за ценой не постоим».

В ходе недавнего совещания членов правительства Путин затронул вопрос о высокой стоимости медикаментов. Кто бы спорил, проблема болезненная, но если она касалась только цен... Даже купив дорогую упаковку, человек не уверен, что в ней находится лекарство, а не банальная кукла. Еще лет сорок назад Жванецкий писал: «Ведь для себя работаем и, что еще хуже,- для внутреннего употребления. Я имею в виду глотание. И что смешно: те лекарства, что подробно делаем, точно выдерживая технологию, сами и глотаем. А потом слышны медицинские крики ≈ как же, точно по формуле СН3СОС2Н5 плюс метилхлотилгидрат на пару ≈ не помогает, а точно такая же швейцарская сволочь эту бациллу берет и, что особенно противно, название у них одинаковые. Те, что сравнивают, сидят, глотают, с сожалением смотрят вниз и думают: когда же мы тут научимся? Ну а Швейцария, совсем маленькая страна. Красноярский край покрывает ее, как бык овцу. Она тужится и работает, как дизель в Заполярье, но не в состоянии вылечить всех желающих в той далекой стране, где мы как раз и процветаем. Тщательней надо, ребята».

Росздравнадзор уверяет, что доля поддельных лекарств сегодня составляет не более 1% от общего объёма продающихся медицинских препаратов. Однако, по данным полиции, фальшивой является каждая десятая таблетка, а Торгово-промышленная палата приводит ещё более пугающую цифру: до 60% лекарств являются фальсификатом. Несколько лет назад в городе Шахты были арестованы организаторы массового производства поддельных препаратов для онкологических больных. Два года «фармацевты» производили подделки и поставляли в аптечные сети и больницы Москвы, Ростова и Нальчика по цене от 5 до 20 тыс. рублей за ампулу. Жертвой мошенников стала 13-летняя Диана, страдающая от рака крови. Она перенесла пересадку костного мозга, после чего для выживания ей был назначен препарат меронем. Мама Дианы отдала все свои сбережения за это лекарство. Однако купленный препарат не помогал √ девочке становилось хуже, у неё началась интоксикация. Тогда заведующая отделением в больнице, где лечилась девочка, заподозрила: с лекарством что-то не то. Анализ показал, что вместо жизненно необходимого антибиотика ребёнку несколько дней вводили обычный физраствор - купленное дорогое лекарство оказалось как раз из той Шахтинской подпольной фирмы. Ценой здоровья девочки профессионализму лечащего врача удалось разоблачить преступников. К счастью, Диану доставили в столичную клинику и спасли, но сколько людей погибло от фальсификата?

В заключении приведу пророческие слова Жванецкого из той же юморески: «И если мы говорим о росте населения, то хотелось бы, чтоб не только за счет увеличения рождаемости в Азии, благодаря отсутствию тех же медикаментов, но и за счет продолжительности жизни рода человеческого, где мебель, ковры и посуда не могут заменить приготовления лекарств. Ибо то и то для людей, для самого главного, внутреннего употребления».