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Московский листок

Украинские сиськи покинули большую мировую политику

Опубликовано 23.01.2017 в разделе комментариев 2

украина кризис реакция феминизм
Украинские сиськи покинули большую мировую политику

Украинского движения Femen не существует с 2015 года, рассказала его активистка Яна Жданова изданию "Апостроф". "Все разошлись как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет (...) Сейчас Femen - это больше не организация, а стиль протеста. Тот стиль, который мы создавали на протяжении всего существования нашей организации, просто заимствуют. Люди используют свое тело в арте, политической борьбе как способ выразить свою политическую позицию", - сказала активистка. Она отметила, что, хотя проводятся отдельные акции в разных странах, они имеют мало общего с Femen. 

Жданова добавила, что распад движения был вызван появления в нем "самопровозглашенных лидеров" и тем, что "все перессорились, не поделили власть и влияние, начали говорить "а мы круче", "нет, я круче, я лидер". 

Femen - возникшее на Украине движение, участницы которого на акциях протеста обнажают грудь. Выступают за права женщин, а также в поддержку широкого круга политических свобод.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный разводит руками:

- Да что ж такое-то! Куда ни кинь - везде "враг наступает, мы отступаем". Вот Павленский недавно сбежал, а тут и феменки туда же. А ведь как высоко в политическом измерении взлетали порой орудия их воздействия на массы через медиа, нельзя не позавидовать! Но, видимо, допрыгавшись до определённых результатов, девчата так же легко расстались друг с другом, как ранее расставались с политическими течениями, дававшими им временную подпитку (движение "Че Гевара", например). Мало кто знает историю вопроса, но раз выдалась минутка их посмертной славы - не поленюсь, расскажу то, что знаю от Сергея Киричука ("Боротьба", ранее - ЛКСМУ и движение "Че Гевара"). Он же мне дал и телефон одной из феменок (той самой, которую годы спустя на майданной волне сильно избили недруги, и ноутбук поломали), и в 2012-м, в сентябре я пытался ей дозвониться, но в то время ожидалась "грудная атака" в Бразилии, и она была там, на звонки не отвечала. Так вот: кое-кто из будущих идеологов феменкИзма в нулевых подтусовывался в летних лагерях "Че Гевары" (не путать с одноимённым лагерем в Краснодарском крае), однако им марксизм вскоре наскучил и они пошли вершить политику телом. Но и без интервью мы помним ярчайшие акции феменок - флагеллянтская у ХХС (антипутинская, солидарность с Пусськами), против Гундяева в Борисполе ранее, Крестоповал (подхваченный в России анархо-радикалами), и даже неподалёку от Путина, чему он, скорее, обрадовался, чем огорчился. У феменок было всё, чтобы стать аналогом лево-феминистского западного движения, однако в дни майданного противостояния они пописали на портреты Януковича, чем предрешили и его и свою судьбу... Они слились с националистическим "гуано" и, как совершенно сами верно датируют, вымерли, слившись с коричневым фоном, где-то в 2015-м, когда я был на Украине предпоследний раз. Но ведь у них появились не то, чтоб ячейки, но уж точно последовательницы по всему миру - даже в арабских, исламизирующихся странах. Где, заострив свои грудУльки, девушки боролись и с паранжой и с религией, боролись ярко, но одиночно, что и предрешило тоже их будущее... Кстати, избили одну из идеологов феменок украинские ультраправые, с которыми они пытались заигрывать и дружить на тему футбольной солидарности. Ибо всякому, тем более политически "переливчатому", неустойчивому движению - срок годности. На страничке феменок в ЖЖ даже была развёрнута торговля "мерчем" - грудастые кружечки и прочие фенечки. Всё это стремительно смывается волной реакционного настоящего в весёлое, но бестолковое в политическом измерении прошлое... Деполитизация груди - грустное, но закономерное явление, возвращается она "в дом, в семью, в кирху", детишек кормить пора! Маятник качнулся вправо, в неправильную сторону...

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Всего комментариев к статье: 2
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,професссианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
доктор жЫдоведоФФДальС//Ский)-. написал 23.01.2017 18:51
мОтя, и придЁтся тебе теперь замещать этих какло=блядушек,
сисек правда у тебя нет = НО!
***** ты порядочная...
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(без названия)
маммолог написал 23.01.2017 18:39
Тема сисег не раскрыта.
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