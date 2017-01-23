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Московский листок

ЦБ потребовал закрыть предвыборный счет Навального в "Яндекс.Деньгах"

Опубликовано 23.01.2017 в разделе комментариев 4

ЦБ потребовал закрыть предвыборный счет Навального в "Яндекс.Деньгах"

Банк России потребовал от сервиса «Яндекс. Деньги» заблокировать электронный кошелек, через который собирает пожертвования на предвыборную президентскую кампанию оппозиционер Алексей Навальный. Об этом политик сообщил в своем блоге.

«Ждать пришлось недолго, и уже спустя неделю после начала сбора хорошие люди из Яндекс.Денег честно сказали нам: чуваки, нам звонит ЦБ (Яндекс.Деньги как платёжная система попадает под их регулирование) и требует, чтоб мы под любым предлогом закрыли кошелёк Леонида Волкова, на который мы собираем деньги», пишет политик.

По его словам, в письме, которое сервис «Яндекс.Деньги» отправил Волкову, сообщается, что избирательный счет будет заблокирован в течении пяти дней в связи с тем, что «использование кошелька может быть расценено регулятором как противоречащее законодательству на выборах».

«Мы ужасно любим и "Яндекс", и "Яндекс.Деньги" (которые купил Сбербанк, надо различать — это две разные компании), и всех сотрудников "Яндекса". Мы понимаем, что они долгие годы терпят головную боль в связи с тем, что нам удобно пользоваться их сервисами. Тем не менее добровольно закрывать счёт не будем. Мы не нарушали правил пользования, мы не нарушали закон, нас не за что закрывать», - отмечает Навальный.

В связи с этим оппозиционер предложил «Яндекс.Деньгам» собрать согласительную комиссию для рассмотрения юридических аспектов этого дела. Кроме того, Навальный намерен обратиться за разъяснениями по этому вопросу к главе Сбербанка, который владеет и управляет Яндекс.Деньгами.

«Ясен пень, наши планы по открытию 77 штабов в 65 регионах Кремль не устраивают категорически. Им нужна привычная кампания, где кандидаты в президенты не делают ничего и тихо ждут теледебатов, где скажут своё обычное: в целом курс президента поддерживаю, а вот правительство очень плохое. У нас планы другие. Вне зависимости от исхода процесса «Кировлес-2», взявшего сейчас темп бешеной лошади, мы будем вести настоящую избирательную кампанию. На неё нужны деньги, по деньгам они и бьют», - резюмирует Навальный.

В свою очередь, в сервисе "Яндекс.Деньги" заявили о намерении ограничить возможность сбора средств в политических целях. По словам представителя платежной системы, соответствующие изменения уже внесены в условия пользовательского соглашения и вступят в силу с момента публикации их на сайте компании в ближайшее дни.

"Закон требует от нас ограничивать использование электронных кошельков в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно - в противном случае компания несет комплаенс-риски. Заботясь о миллионах пользователей, мы должны минимизировать эти риски. Это ограничение - стандарт для рынка электронных платежей", - цитирует Интерфакс представителя "Яндекс.Денег". По его словам, несогласие с изменением оферты означает отказ от использования кошелька.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Случайный прохожий написал 23.01.2017 18:14
Ну что,товарищи путриоты скажете?Что же вы все так боитесь Навального?Вы же кричите,что за Путина 90%,а этого "навального" 2%,да и то одни хомячки и пятая колонна.Что вас так трясет от одного имени Алексея?Боитесь?И правильно делаете.Когда Навальный станет президентом.за все ваши дела придется ответить!И он СТАНЕТ президентом!И ваш пахан это знает,от судьбы не уйдешь!
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Насральный к выборам--готовицца с помощью и под руководством Пу-И...
Подготовка...к выборам.. написал 23.01.2017 18:13
с 2010 года--как тока на Украине президентом стал Баньдюкович--то придворная шобла придумала сразу-ИДЕЮ---начинать подготовку к следующим выборам в 2015 году--второй срок..И определили кандидата --которого пан Баньдюкович --побездает во втором Туре и станет Президентом--а потом и своего сына ШАШУ --подтолкнет на свое кресло...Итак поезд начал движэние--Это была Кандидатура пана ТягниБык--еврея в 11 колене --подготовка закипела..готовили фашистские шествия под присмотром СБУ--факелы--спичи о интеграции с ЕС--воровство процветало --доставалось и Тягнибыку--деньги -автоДжиппы..и протчие -нужные прокламации ----это была предистрия --а с 2014 года все пошло наперекосяк...олигархи все похерили вместе с руководителем АП Левочкиным---он все рассказывал --олигархам и те скучковалсиь вокруг..
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(без названия)
ГуОНО Провальное написал 23.01.2017 18:00
"Ужасно любим"??? Дас. Полная неграмотность проввльного никогда не удивляла. Он может быть "президентом" у бомжей с Казанского. Да и среди оных сотни более образованных. Стажировки и учеба с пиндоссии сделали свое дело...
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при этом ЦБ даже рассматривать не желает перевод госкомпаниями миллиардов
Джукахэйнен написал 23.01.2017 17:49
на офшорные счета виоланчелиста...
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