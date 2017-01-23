ЦБ потребовал закрыть предвыборный счет Навального в "Яндекс.Деньгах"

Банк России потребовал от сервиса «Яндекс. Деньги» заблокировать электронный кошелек, через который собирает пожертвования на предвыборную президентскую кампанию оппозиционер Алексей Навальный. Об этом политик сообщил в своем блоге.

«Ждать пришлось недолго, и уже спустя неделю после начала сбора хорошие люди из Яндекс.Денег честно сказали нам: чуваки, нам звонит ЦБ (Яндекс.Деньги как платёжная система попадает под их регулирование) и требует, чтоб мы под любым предлогом закрыли кошелёк Леонида Волкова, на который мы собираем деньги», пишет политик.

По его словам, в письме, которое сервис «Яндекс.Деньги» отправил Волкову, сообщается, что избирательный счет будет заблокирован в течении пяти дней в связи с тем, что «использование кошелька может быть расценено регулятором как противоречащее законодательству на выборах».

«Мы ужасно любим и "Яндекс", и "Яндекс.Деньги" (которые купил Сбербанк, надо различать — это две разные компании), и всех сотрудников "Яндекса". Мы понимаем, что они долгие годы терпят головную боль в связи с тем, что нам удобно пользоваться их сервисами. Тем не менее добровольно закрывать счёт не будем. Мы не нарушали правил пользования, мы не нарушали закон, нас не за что закрывать», - отмечает Навальный.

В связи с этим оппозиционер предложил «Яндекс.Деньгам» собрать согласительную комиссию для рассмотрения юридических аспектов этого дела. Кроме того, Навальный намерен обратиться за разъяснениями по этому вопросу к главе Сбербанка, который владеет и управляет Яндекс.Деньгами.

«Ясен пень, наши планы по открытию 77 штабов в 65 регионах Кремль не устраивают категорически. Им нужна привычная кампания, где кандидаты в президенты не делают ничего и тихо ждут теледебатов, где скажут своё обычное: в целом курс президента поддерживаю, а вот правительство очень плохое. У нас планы другие. Вне зависимости от исхода процесса «Кировлес-2», взявшего сейчас темп бешеной лошади, мы будем вести настоящую избирательную кампанию. На неё нужны деньги, по деньгам они и бьют», - резюмирует Навальный.

В свою очередь, в сервисе "Яндекс.Деньги" заявили о намерении ограничить возможность сбора средств в политических целях. По словам представителя платежной системы, соответствующие изменения уже внесены в условия пользовательского соглашения и вступят в силу с момента публикации их на сайте компании в ближайшее дни.

"Закон требует от нас ограничивать использование электронных кошельков в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно - в противном случае компания несет комплаенс-риски. Заботясь о миллионах пользователей, мы должны минимизировать эти риски. Это ограничение - стандарт для рынка электронных платежей", - цитирует Интерфакс представителя "Яндекс.Денег". По его словам, несогласие с изменением оферты означает отказ от использования кошелька.