Сырьевой империи не хватает тюрем

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в условиях переполненности колоний и следственных изоляторов предложило увеличить количество мест заключения и создать новые рабочие места для осужденных и условия для их обучения. Об этом говорится в уведомлении ведомства о начале разработки проекта постановления правительства РФ "Об утверждении федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)".

"Требуется создать дополнительное количество мест для содержания под стражей и отбывания наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, устранить значительный износ и ветхость конструктивных элементов зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, обеспечить осужденных дополнительными рабочими местами и возможностью получения ими образования", - говорится в документе (цитата по "Интерфакс").

В ведомстве при этом признали, что в настоящее время в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы "имеется ряд проблем, связанных с обеспечением прав, свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, носящие системный характер".

"Дефицит мест в следственных изоляторах, исправительных учреждениях, больницах с учетом аварийного состояния отдельных режимных корпусов, общежитий и других объектов вспомогательного назначения, значительное количество осужденных, не обеспеченных работой", - перечислили основные проблемы во ФСИН.

По данным ФСИН, современная уголовно-исполнительная система включает в себя 970 учреждений, в том числе 720 исправительных, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждения, 8 тюрем, 25 воспитательных колоний, 217 следственных изоляторов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение Федеральной службой исполнения наказаний законодательства об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Перечень поручений, которые глава государства дал по итогам состоявшегося 8 декабря 2016 года совета по развитию гражданского общества и правам человека, был опубликован на сайте Кремля.

В частности, Генпрокуратура должна дать оценку взаимодействию сотрудников ФСИН с членами общественных наблюдательных комиссий (ОНК), образованных в субъектах РФ. Доклад по этому вопросу должен быть представлен главе государства до 1 сентября. Ответственным был назначен генпрокурор России Юрий Чайка.

Также президент ждет предложений по "внесению в законодательство РФ изменений, предусматривающих реализацию мер социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы".

Перед Новым годом Путин подписал закон, вносящий изменения в законы "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" и "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Правозащитники назвали нововведения, которые описывают применение сотрудниками ФСИН физической силы и оружия в отношении заключенных, "законом садистов".

В законе, в частности, говорится: "Сотрудник уголовно-исполнительной системы не несет ответственности за вред, причиненный осужденным, лицам, заключенным под стражу, и иным лицам при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, если применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим законом и другими федеральными законами".

В конце прошлого года советник директора ФСИН Владимир Седых заявил о том, что урезание бюджета Федеральной службы исполнения наказаний грозит дефицитом питания заключенных в колониях. "Если бюджет ФСИН в 2015 году составлял 20,5 млрд рублей, то на заключенного в день приходилось 86 рублей, на которые мы должны были его накормить. А с 2019 года кормить его придется за 64 рубля", - пояснил он.

Бюджет ФСИН в 2019 году планируется сократить до 15,2 млрд рублей. "Это порог, за которым стоит задуматься - а что дальше? - подчеркнул Седых. - Переходить на закупки сторонних покупателей, дотировать сельхозпроизводство за счет другой, приносящей доход, деятельности?"

Между тем в сентябре прошлого года "Новая газета" писала, что за последние 10 лет бюджет ФСИН вырос в шесть раз и в настоящее время тюремное ведомство занимает шестую позицию по объемам финансирования среди министерств и ведомств - после Минфина, Минобороны, МВД, Росавтодора и Минобразования. Даже у Минздрава бюджет меньше, чем у ФСИН, отмечали журналисты.

- Кстати, - отмечает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - для многих плакальщиков по "от большевиков умученным" в 1930-х будет наверное разрывом шаблона такая вот удивительная "дробь": при аналогичном числе граждан страны (140 миллионов, а к концу 1930-х, несмотря на репрессии, уже 170) заключённых, как и чиновников, на душу населения в СССР было гораздо, в десятки раз меньше (!), чем сейчас, что вполне ясно говорит о том, какой класс у власти, именно тот класс, для которого преступниками является гораздо большая часть населения, и пресекать преступления этот класс даже не пытается, и вести профилактику, пропедевтику, ему проще всех, начиная с политических заключённых, инакомыслящих, упрятать в тесные камеры, чтобы безнаказанно выкачивать нефть и газ из советских недр...