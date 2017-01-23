Директор столичной школы и его заместитель 20 лет домогались и насиловали учениц

Главное следственное управление СКР по Москве начало доследственную проверку после сообщения СМИ о том, что директор и учитель школы на юго-западе столицы на протяжении многих лет систематически домогались учениц и вступали с ним в сексуальную связь.
"Из сообщения одного из интернет-изданий следует, что на протяжении долгого времени преподавательский состав, в том числе и директор учебного заведения, расположенного на юго-западе Москвы, вывозили учащихся в детские лагеря, где совершали в отношении них действия сексуального характера. По данным автора статьи, посягательства на половую свободу и неприкосновенность детей происходили также на территории школы", - цитирует Интерфакс сообщение СКР.
В ведомстве отмечают, что в рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям учителей и руководства образовательного учреждения.
Ранее портал «Медуза» опубликовал журналистское расследование, в котором утверждается, что директор московской государственной школы для одаренных детей "Лига школ" Сергей Бебчук и его заместитель Николай Изюмов на протяжении более 20 лет домогались своих воспитанниц, а в ряде случаев вступали с ними в половые отношения. Издание приводит показания порядка 20 бывших учениц.
В 2015 году группа выпускников и учителей «Лиги школ» вынудили руководство уволиться, а сама школа была закрыта. В качестве официальной причины называлось недостаточное финансирование. При этом Бебчук и Изюмов продолжают работать в других образовательных учреждениях.
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Джукахэйнен написал 23.01.2017 21:47
чепуха написал 23.01.2017 21:45
Левон Казарян написал 23.01.2017 21:23
graniru.org/Society/Kids/m.258249.html
"...с 1994 по 2015 год педагоги вынуждали девушек от 13 лет заниматься с ними сексом. (...)
В 2015 году выпускники, расследовавшие случаи домогательств и насилия, встретились с директором и его замом и потребовали от них уволиться и больше не работать в педагогике. Те согласились, после чего "Лига школ" и была закрыта."
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Кошмар. И настолько санкционированный, что выпускники, видимо, только по прошествии целой эпохи, достигнув некоторого социального статуса, осмелились выйти на самостоятельный разговор с насильниками, но и поныне не рассчитывают на государственную защиту.