Директор столичной школы и его заместитель 20 лет домогались и насиловали учениц

Главное следственное управление СКР по Москве начало доследственную проверку после сообщения СМИ о том, что директор и учитель школы на юго-западе столицы на протяжении многих лет систематически домогались учениц и вступали с ним в сексуальную связь.

"Из сообщения одного из интернет-изданий следует, что на протяжении долгого времени преподавательский состав, в том числе и директор учебного заведения, расположенного на юго-западе Москвы, вывозили учащихся в детские лагеря, где совершали в отношении них действия сексуального характера. По данным автора статьи, посягательства на половую свободу и неприкосновенность детей происходили также на территории школы", - цитирует Интерфакс сообщение СКР.

В ведомстве отмечают, что в рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям учителей и руководства образовательного учреждения.

Ранее портал «Медуза» опубликовал журналистское расследование, в котором утверждается, что директор московской государственной школы для одаренных детей "Лига школ" Сергей Бебчук и его заместитель Николай Изюмов на протяжении более 20 лет домогались своих воспитанниц, а в ряде случаев вступали с ними в половые отношения. Издание приводит показания порядка 20 бывших учениц.

В 2015 году группа выпускников и учителей «Лиги школ» вынудили руководство уволиться, а сама школа была закрыта. В качестве официальной причины называлось недостаточное финансирование. При этом Бебчук и Изюмов продолжают работать в других образовательных учреждениях.