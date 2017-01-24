В очередной раз эта тема обострилась после того, как некая общественность внесла в закс Республики Карелия законопроекты согласно которым в бюллетенях для голосования наряду с русским должны использоваться карельский, вепсский и финский языки. В регионе они признаны языками коренных финно-угорских народов республики.

Старый мой пост на эту тему.

"Танцы с бубнами насчет придания карельскому продолжаются уже 25 лет. При этом создается ощущение, что «статусные карелы» просто не понимают, что для сохранения языка, даже и государственного, нужны его носители. Что же произошло за те 25 лет, пока национальная общественность носится со своими идеями? А вот что:

(численность карелов в Карелии)

1959 год – 85 тысяч

1970 – 84 тысячи

1979 – 81 тысяча

1989 – 79 тысяч

2002 – 65 тысяч

2010 – 45 тысяч Да, в советское время ассимиляция тихонечко шла. Потом вместе с рыночными реформами началось «национальное возрождение». По идее процессы ассимиляции должны были замедлиться, а тут все наоборот. Знаете, почему? А не ассимиляции это никакая, а по большей части вымирание. Прежде всего жителей села и прежде всего мужиков, родившихся в конце 40-х – начале 70-х. Что поделаешь, такой у нас народ – один закрытый в результате либеральных реформ совхоз – это несколько десятков преждевременных могил на деревенском кладбище. А многих другие уехали в Питер или Петрозаводск, после того как не стало работы, закрылись школа, ДК, ФАП. Что характерно, «национальная общественность» в лице самых ярких своих представителей, даже задницу не поднимет, чтобы бороться с этим (хорошо это было видно, когда куйтежскую школу закрывали). То есть, делегаты съезда карелов, будь они честны перед своим народом, должны были бы для начала осудить всю социально-экономическую политику последних 25 лет, приведшую к вымиранию карелов и призвать к возврату к социализму. И после этого включиться в жесткую борьбу против «оптимизации» и приватизации".