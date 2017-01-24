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Московский листок

Для сохранения языка, даже и государственного, нужны его носители

Опубликовано 24.01.2017 автором Александр Степанов в разделе комментариев 1

культура язык слово
Для сохранения языка, даже и государственного, нужны его носители

В очередной раз эта тема обострилась после того, как некая общественность внесла в закс Республики Карелия законопроекты согласно которым в бюллетенях для голосования наряду с русским должны использоваться карельский, вепсский и финский языки. В регионе они признаны языками коренных финно-угорских народов республики.

Старый мой пост на эту тему.

"Танцы с бубнами насчет придания карельскому продолжаются уже 25 лет. При этом создается ощущение, что «статусные карелы» просто не понимают, что для сохранения языка, даже и государственного, нужны его носители. Что же произошло за те 25 лет, пока национальная общественность носится со своими идеями? А вот что: 
(численность карелов в Карелии) 
1959 год – 85 тысяч 
1970 – 84 тысячи 
1979 – 81 тысяча 
1989 – 79 тысяч

2002 – 65 тысяч 
2010 – 45 тысяч

Да, в советское время ассимиляция тихонечко шла. Потом вместе с рыночными реформами началось «национальное возрождение». По идее процессы ассимиляции должны были замедлиться, а тут все наоборот. Знаете, почему? А не ассимиляции это никакая, а по большей части вымирание. Прежде всего жителей села и прежде всего мужиков, родившихся в конце 40-х – начале 70-х. Что поделаешь, такой у нас народ – один закрытый в результате либеральных реформ совхоз – это несколько десятков преждевременных могил на деревенском кладбище. А многих другие уехали в Питер или Петрозаводск, после того как не стало работы, закрылись школа, ДК, ФАП.

Что характерно, «национальная общественность» в лице самых ярких своих представителей, даже задницу не поднимет, чтобы бороться с этим (хорошо это было видно, когда куйтежскую школу закрывали).

То есть, делегаты съезда карелов, будь они честны перед своим народом, должны были бы для начала осудить всю социально-экономическую политику последних 25 лет, приведшую к вымиранию карелов и призвать к возврату к социализму. И после этого включиться в жесткую борьбу против «оптимизации» и приватизации".

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Извраты ассимиляции.
**** написал 24.01.2017 00:18
Было в какой-то газете в начале девяностых.
Что в Карелии немало смешанных семей.
В догорбачевские времена рожденные в них записывались русскими.
А начиная со среднегорбачевских времен - начали записываться карелами и финнами...
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