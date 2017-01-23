Валентина Великая не собирается создавать новых военных баз за границей

Россия пока не собирается создавать новые военные базы за рубежом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам 23 января. Подчеркнув важность подписанного на предыдущей неделе соглашения между Россией и Сирией о расширении и модернизации пункта обеспечения Военно-морского флота РФ в сирийском Тартусе, Матвиенко заверила, что "ни о каких других военных базах речи не идет, сегодня этот вопрос не обсуждается", передает РИА "Новости".

Ранее председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что Россия не обсуждает с Ливией создание военных баз на территории этой страны на африканском континенте. "Таких переговоров не ведется", - заверил он.

Вместе с тем сенатор подчеркнул, что созданная в сирийском Тартусе база ВМФ может служить примером того, что военно-морское сотрудничество между государствами может быть "направлено не против кого-то, а, напротив, для кого-то".

21 января швейцарская газета Neu Zurcher Zeitung сообщила, что ливийские власти уже подписали соглашение, в котором говорится о планах России построить две военные базы - в Тобруке и Бенгази.

В настоящее время две базы Минобороны РФ в Сирии - в порту Тартус и авиабаза "Хмеймим" - единственные в дальнем зарубежье. 18 января Москва и Дамаск 18 января заключили соглашение, по которому российская сторона получила пункт военного базирования в сирийском портовом городе Тартусе в безвозмездное пользование на 49 лет с автоматическим продлением на последующие 25-летние периоды в случае обоюдного согласия.

В соответствии с документом Россия может разместить в Тартусе одновременно до 11 военных кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.

По данным СМИ, базу в Тартусе будут защищать зенитно-ракетные комплексы С-300, в том числе батарея системы С-300В4 новейшей модификации, и комплексы "Бастион" с крылатыми ракетами, а авиабазу "Хмеймим" - новые ракетные системы ПВО С-400.

Напомним, ещё в ноябре председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров сообщил, что российские власти не ведут официальных переговоров о возрождении российских баз на Кубе и во Вьетнаме, однако разговор на эту тему заходит во время визитов военных и гражданских делегаций из России в эти страны.

"Россия таких переговоров не ведет, об этом и МИД говорит официально. Но это не означает, что во время пребывания не только военных, но и гражданских делегаций из России на Кубе и во Вьетнаме за столом переговоров не заходит разговор о возможных условиях возобновления функционирования этих военных баз", - сказал в понедельник, 21 ноября, агентству сенатор.

"Ностальгия по тому, что было на Кубе и во Вьетнаме, есть, конечно, - и у них, и у нас", резюмировал Озеров. Вместе с тем он предложил учитывать не только выгоды, но и риски, "исключая превращение таких военных объектов в заложников при изменении внутри- и внешнеполитической ситуации в той или иной стране или в регионе".

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