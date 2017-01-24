Покажут ли международной мониторинговой группе "дело Мухина"?

Отвезла в Думу письмо Ю.И. Мухина.

«Председателю Государственной Думы

Российской Федерации

В.В. Володину

Депутату Государственной Думы

Р.И. Бальбеку

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103265, Москва, улица Охотный ряд, дом 1

Мухина Юрия Игнатьевича

ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ

Пресса, со слов российского парламентария Руслана Бальбека, сообщила, что ожидается прибытие Международной мониторинговой миссии для подтверждения законности воссоединения Крыма с Россией: «…депутат Госдумы отметил, что международная миссия может «хоть неделями и месяцами изучать ситуацию», которая, по словам парламентария, подтвердит законность референдума и «позволит Западу сохранить лицо после трехлетней оголтелой антироссийской истерии вокруг российского Крыма»». А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова «терпеливо разъяснять» позицию российских властей по Крыму».

В связи с этим возникают вопросы.

Будет ли мониторинговой миссии терпеливо разъяснено, что правящий режим Кремля за 24 года существования РФ не дал гражданам России организовать ни единого общероссийского референдума, и сам ни одного не провёл?

Будет ли мониторинговой миссии терпеливо разъяснено, что с согласия Государственной Думы России и Администрации Президента в настоящее время в Тверском суде проходит суд над четырьмя активистами Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» всего лишь за попытку организовать инициативную группу для организации референдума так, как требует Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»?

Или гражданам России надо будет самим объяснять этой мониторинговой миссии, как исполняются в РФ Конституция и как соблюдается право народа России на прямое волеизъявление? Ю.И. МУХИН».

Письмо, как видите, очень короткое, как вы полагаете - как отреагируют адресаты?

Л.Мухина