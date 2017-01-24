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Московский листок

Кадыров признал отправку чеченцев в Сирию

Опубликовано 24.01.2017 в разделе комментариев 0

Кадыров признал отправку чеченцев в Сирию

Глава Чеченской республики подтвердил, что на территории Сирии несут службу бойцы из Чечни. По его словам, чеченские военнослужащие находятся в Алеппо, защищая город от террористов ИГ. «Сегодня я встретился с советником Главы ЧР, депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым. Они вернулись из Сирии, где находились по моему поручению… Межиев и Делимханов посетили батальон военной полиции МО РФ, в котором проходят службу молодые люди из Чечни», - сообщил Кадыров в своем инстаграме.

Напомним, в начале декабря об отправке в Сирию чеченских контрактников сообщил телеканал «Дождь». Позднее «Новая газета» опубликовала материал в котором утверждалось, что в Чечне идет формирование двух спецбатальонов численностью по 600 человек каждый для участия в боевых действиях в Сирии. По данным издания, отвечает за этот проект лично депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.

Тогда Кадыров категорически опроверг эти сообщения, заявив, что у региональных органов исполнительной власти таких полномочий нет. «Руководство Чеченской республики не занимается формированием никаких батальонов для отправки куда бы то ни было. Такая задача руководством страны перед нами не поставлена», - сказал он «Интерфаксу».

 



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