Трамп разрушил тихоокеанский "евросоюз" и это только начало

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал меморандум о запуске процесса выхода страны из Транстихоокеанского партнерства, сообщает агентство Associated Press. Ранее он неоднократно заявлял о намерении выйти из Транстихоокеанского партнерства, которое он называл "потенциально катастрофическим для США, и вот впервые перешел от слов к делу.

ТРР предполагает создание зоны свободной торговли, инициатором ее создания выступили США при Бараке Обаме. В феврале 2016 года соглашение подписали 12 государств региона: США, Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Мексика, Перу, Чили, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам. На эту зону приходится до 40% мирового ВВП.

Экономический смысл этого соглашения для США многие наблюдатели видят в попытке Вашингтона сдержать рост влияния Китая в регионе. Не случайно, что КНР в блок не вошла. Москва также не получала никаких предложений о присоединении к партнерству: "Нам тоже намекали, что нашу страну и некоторые другие страны хотели бы видеть внутри этого партнерства, но я, откровенно говоря, никаких документов на эту тему не получал, официальных предложений тоже не видел", - сообщил Дмитрий Медведев на саммите АТЭС.

Итак, мега-проект Обамы перечеркнут его преемником, а то, что это был мега-проект, не менее амбициозный, чем ЕС, сомнений нет. Причем проект абсолютно очевидно направленный не только против интересов КНР, но и против РФ - Вьетнам и Малайзия очевидным образом входят в зону экономических интересов России, но сейчас уже не очень. К примеру, на предложение возобносить переговоры об аренде бывшей советской военной базы в Камрани, которую при раннем Путине Ханой готов был оставить за РФ даже без оплаты, при позднем Путине не было даже ответа...

Равным образом и Малайзия, до недавних пор крупный покупатель российской авиационной техники, чьи королевские ВВС укомплектованы главным образом российскими самолетами и вертолетами, тоже сделала выбор в пользу США - этому, правда, предшествовала длительная обработка. Сначала была катастрофа российского "Суперджета" 9 мая 2012 года. Загадочным образом во время демонстрационного полета не просто разбился перспективный самолет, но на его борту находились и практически все авиационные власти Малайзии! То есть все сторонники военно-технического сотрудничества с РФ... Одной из причин катастрофы названа неверная настройка радаров аэропорта сопровождения.

Потом была история с катастрофой малазийского "Боинга" в районе Донецка, в которой продолжают обвинять российскую ПВО. Это тоже не добавила попуярности России как торгового партнера Малайзии. И там тоже имело место разрешение диспетчерской службы на полет над зоной боевых действий.

И вот Трамп вдруг поступает парадоксальным образом - отменяет очевидную победу Америки над основными ее стратегическими противниками, причем обоих назвал именно Трамп, Китай как главного противника, а Россию как "ситуационного", к чему мы чуть ниже вернемся.

Мотивация Трампа более, чем странная. Мол, мы не будем за счет американских рабочих обеспечивать экономическое развитие других стран. Но именно так и формировалась с 1945 года американская внешняя политика! Сначала разгром в войне Германии и Японии, а потом планы по их послевоенному развитию с выведением на уровень ведущих экономик мира. Потом технологическая и финансовая помощь Тайваню. Далее выведение Южной Кореи в разряд крупных мировых экономик после Корейской войны. И вполне логично после не слишком удачной для США Вьетнамской войны - реванш в виде отрыва Вьетнама от России и Китая и включение его в орбиту Америки.

Объяснение только одно - Америка очевидным образом надорвалась и уже не может позволить себе повторения ни японского, ни корейского чуда.

В принципе экономики Японии, Канады и Австралии могут позволить себе стать "паровозами" для ТТП, но надо ли им это? Вот Южной Корее, видимо, не надо, мы ее в списке изначально не видим, как и Тайваня. И то сказать, им пообещали подъем на американских деньгах, а вместо этого - предлагается самим инвестировать не пойми куда.

Если Трамп столь же жестко обойдется с Евросоюзом, то можно будет говорить о новом витке межимпериалистических противоречий. Обама уже начал перекладывать бремя расходов по НАТО на плечи европейских союзников, а Трамп на этот счет высказывался еще более жестко. Так что может быть и довольно интересно.

Но главную угрозу Трамп, как и всякий националист и республиканец, видит, конечно, в военной сфере. И как взрослый человек, несомненно, не может всерьез говорить об угрозе американским интересам со стороны ИГИЛ (да будут прокляты Роскомнадзором его дни). Если Исламское государство угрожает союзникам Америки - эмиратам, Турции, Израилю, Евросоюзу, то все они вместе в состоянии военными средствами уничтожить 10 исламских государств (что Италия и Франция недавно продемонстрировали в Ливии) - а при чем тут Америка? В свое время, чтобы сделать приятно Обаме, Путин влез в сирийскую авантюру, но это не принесло ему счастья. Теперь, чтобы доставить удовольствие Трампу, может ему выйти из Сирии и сосредоточиться на Украине?

Вот, собственно, и главное - Россия и Китай, то, с чего начали.

Трамп весьма неожиданно заявил, что готов пойти на большие уступки России в обмен на ядерное разоружение - было даже очерчено, что речь идет о взаимном сокращении числа ядерных зараядов примерно вдвое - с 1000 до 500.

Наши стратеги предсказуемо заголосили - 500 боеголовок это уровень второразрядных ядерных держав типа Англии, Франции и Китая. И даже начали что-то рассказывать про наличие у КНР незадекларированных тысяче, двух, трех ядерных зарядов. Очень может быть. И что?

Китай отличается от России тем, что это реально сверхдержава. Уже. ВВП аналогичный американскому, а по некоторым данным даже его и превышающий. Огромный потенциал роста во всех сферах, включая и военную.

Но в военной сфере Китай станет сверхдержавой еще не очень скоро, даже если наклепает 10 тысяч боеголовок, как в СССР времен позднего Брежнева.

Потому что для ядерной сверхдержавы характерно не просто наичие большого яссла ядерных зарядов, но и системы раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), ядерной триадой, то есть наличием средств доставки ядерных зарядов в трех средах - с земли, с воздуха и из океана.

Такого рода возможностями обладают только две страны - США и Россия. В свое время Шарль де Голль пытался сделать Францию третьей ядерной сверхдержавой и изрядно преуспел в этом. Он даже вышел из военных структур НАТО - это стало для Франции не нужно. Но позже Франция вернулась в НАТО и заметно урезала свои ядерные силы.

Создание французского ядерного арсенала осуществлялось на основе долгосрочного плана «Каэлканш-1», рассчитанного на 25 лет. Этот план предусматривал создание трехкомпонентной структуры ядерных сил Франции, включающей авиационный, наземный и морской компоненты, которые, в свою очередь, делились на стратегические и тактические силы. Первыми носителями французских ядерных бомб стали бомбардировщики «Мираж IVA» (боевой радиус действия без дозаправки в воздухе 1240 км, было построено 66 машин), было собрано 40 атомных бомб AN-11, в начале 70-х на вооружение принята более совершенная и безопасная ядерная авиабомба AN-22 с плутониевым ядерным зарядом мощностью 70 кт.

Позже 18 самолетов было модернизированы до уровня «Мираж IVР», были вооружены сверхзвуковой крылатой ракетой ASMP (Air-Sol Moyenne Portee) с дальностью пуска — около 250 км . Она оснащалась ядерной боевой частью мощностью 300 кт, типа TN-80 или TN-81.

На юге Франции на территории авиабазы Сен-Кристоль развернулось строительство стартовых позиций и необходимой инфраструктуры шахтных ракетных комплексов с БРСД S-2 в количестве 27 единиц.

В конце 1971 года в боевой состав ВМС Франции вошла первая французская атомная подводная лодка «Редутабль» — головная в серии из пяти лодок и следующая за ней "Террибль" были оснащены шестнадцатью БРПЛ М1 с максимальной дальностью стрельбы 3000 км, с моноблочной термоядерной БЧ мощностью 0,5 мт.

Велись работы по созданию тактического ядерного компонента. К середине 1980-х на вооружении сухопутных войск Франции находились 44 мобильные пусковые установки с ядерной ракетой «Плутон» (дальность — 120 км).

К началу 80-х во Франции была сформирована полноценная ядерная триада. Но окончание «холодной войны» привело к пересмотру концепции, было решено отказаться от триады ядерных сил, перейдя к их диаде с упразднением наземного компонента. Ракетные шахты демонтированы в 1998 году.

На сегодня Стратегические ядерные силы (СЯС) Французской республики, по сути, не являются стратегическими. В 2008 году было решено сократить количество самолётов-носителей до 40 единиц, при этом они не являются стратегическими бомбардировщиками, а всего лишь переоборудованными для несения ограниченного числа ракет с ядерными боеголовками многоцелевыми истребителями. Основная нагрузка в ядерной диаде Франции лежит на подводном флоте, в составе боеготовых сил постоянно находятся три пододных лодки. Одна из них осуществляет боевое патрулирование, а две несут боевое дежурство в пункте базирования, поддерживая установленную готовность к выходу в море. Четвертая лодка находится на ремонте или перевооружении с выводом из состава сил постоянной готовности.

Великобритания никогда не претендовала на собственную ядерную триаду. Она обладает около 225 термоядерными боеголовками, из которых 160 находятся в боевой готовности. С 1998 года единственным компонентом ядерных сил Великобритании является группа из четырех атомных подводных лодок типа «Вэнгард». Каждая подводная лодка несет до 16 ракет Трайдент II, на каждой из которых может размещаться до восьми боеголовок.

Главное, что важно осознать - ядерные силы Великобритании и Франции могут в принцие нанести удар по территории РФ, но ни для США, ни для Китая не представляют серьезной угрозы из-за ограниченного радиуса действия и небольшого ударного потенциала.

Китайский ядерный арсенал в различных источниках оценивался от 80 до 2 тысяч ядерных боеголовок, причем последняя цифра вызывает сомнения большинства эспертов. Китай реально располагает только 2 тоннами оружейного плутония и 16 тоннами урана, которых хватит только на 450—600 боеголовок.

Но на самом деле имеет значение не только наличие определенного числа боеголовок, но и средства доставки и радиус их действия.

Китайский ядерный арсенал состоит из 50-75 МБР, расположенных в местах наземного базирования и на подводных лодках. Также есть основания считать, что у КНР есть порядка 1100 ракет средней и малой альности, способных нести ядерное оружие. Они могут поражать территорию близлежащих стран, в том числе и Сибирь, но ни до европейской части РФ, ни тем более до США доставить ядерный зарад не могут.

На сегодня Китай не располагает дальней авиацией - ядерные ракеты воздушного базирования у него могут нести либо китайская модификация устаревшего Ту-16, либо истребители-бомбардировщики, приспособленные для размещение небольшого числа ракет. Радиус поражения таких сил аналогичен РСМД.

Китай имеет сегодня всего одну атомную подводную лодку с ядерными ракетами класса 092 ("Си"), точно стоящую на вооружении, и две новых подводных лодки класса 094 "Цзинь", по которым нет данных, находятся они в строю или все еще проходят испытания. Запланировано производство 6 таких подводных лодок, но у них имеются серьезные проблемы с вооружением и дату окончания испытаний прогнозировать трудно.

Очевидно, что КНР стремится обладать собственной ядерной триадой и выйти на уровень обеспеченности ядерными зарядами вровень с Францией и Британией, но в настоящий момент очевидно - Китай при всей своей экономической мощи еще не является ядерной сверхдержавой, и претендовать на этот статус сможет не раньше, чем лет через 10 или более, если учитывать, что и наземная составляющая не имеет достаточного числа межконтинентальных баллистических ракет, и авиационная составляющая не обеспечена даже готовым проектом стратегического бомбардировщика.

Таким образом если вернуться к тактике президента Трампа, то она абсолютно логична - надо что-то сделать с действующей угрозой в виде России и потом уже вплотную заниматься Китаем, а не наоборот.

Тут важно понять, что не имеет значения, готовится Россия нанести ядерный удар по Америке или нет, для статуса единственной сверхдержавы крайне нетерпимым является само наличие у России ядерной триады. И вдобавок еще и попыток ведения какой-то самостоятельной внешней политики. Это угроза, и никак иначе Америка ее понимать не может.

Чтобы снова войти в какие-то позитивные отношения с Америкой, Россия должна очевидным образом перестать быть угрозой. Но может ли Россия сегодня позволить себе, как в эпоху Ельцина, превратиться в младшего партнера Америки? Гарантий доброго отношения после добровольного разоружения никто не даст, и дать не может.

Но если США в ходе новой индустриализации Трампа имеет шанс остаться главной военной державой планеты и без тотального ядерного доминирования, то Россия без статуса ядерной сверхдержавы становится одной из очень многих. Может быть в десятке, а может быть и нет.

Соединенные Штаты располагают в любом случае самой мощной армией мира, вдобавок защищенной и чисто географически, а 11 авианосных групп, больше, чем у всего остального человечества, делают это географическое преимущество весьма ощутимым.

Америка обладает самой сильной авиацией на планете, только она серийно производит истребители пятого поколения, но дело даже не в этом - она единственная страна в мире, которая в состоянии производить все типы летательных аппаратов. Причем в таком количестве, какое ей потребуется, без ограничений.

Америка обладает огромным неядерным ракетным потенциалом, причем способна производить ракет столько, сколько ей потребуется. Так, приведу слова Игоря Стрелкова: перед началом операции в Ираке США выпустили 1600 ракет по его территории, а мы выпустили по сирийским исламистам 26 ракет "Калибр" и ходим гордые!

Америка обладает самым мощным в мире флотом, причем не только авианосцами - только эсминцев с управляемым ракетным оружием у ВМС США 75 единиц. Наш если можно так сказать, аналог - эсминцы проекта 956 имеются в количестве 6 штук, из которых в строю только три...

И главное - военно-промышленный комплекс США способен производить разные типы вооружений серийно и в любом потребном количестве.

Наш же - не может. С истребителем пятого поколения какая-то странная история, сроки уже сорваны, и зачем-то принимаются на вооружения истребители поколения 4++, причем по планам в количестве сотен единиц. Хотя в общем в авиации смена поколения - это всегда масовое списание техники предыдущей генерации как уже не способной конкурировать на равных. Впрочем, с переходом с 4 на 5 поколение эта закономерность не столь очевидна - и ВВС США сохраняют в своем составе истребители четвертого поколения, правда, нет данных, что они их продолжают серийно производить для себя, а не на экспорт.

В принципе наш истребитель 4++ может воевать в небе с F-22, но, грубо говоря, если два против одного. Там несколько слабее вооружение, двигатели не способны поддерживать сврехзвуковой режим без форсажа, есть проблемы с малозаметностью и так далее. Но если бы наша промышленность могла на производство одного F-22 ответить производством двух истребителей поколения 4++, да еще бы они по себестоимости были дешевле - никаких проблем! Но ведь и по цене не проходит, и крупная серия у нас не выходит. А у них - получается.

И так абсолютно со всеми системами вооружений. Танк "Армата" может быть и очень хорош, но его пока нету! А устаревшие танки, которые можно было бы бросить хоть 10 на одного, списаны и порезаны на металлолом. Новые корабли строятся долго, пока у нас спускают на воду один, в Америке - десять. И так далее...

Понятно, что Америка президента Трампа совсем не собирается воевать с Россией Путина. Но зато с Россией, лишенной ядерного превосхоства, вполне способны воевать и Китай, и Пакистан, и Индия, и даже Япония. И обе Кореи. И Турция, и Иран. Причем в разных конфигурациях и союзах. А Америка по-прежнему остается недосягаемой и неприступной.

И вот что важно - президент Трамп говорит об американском рабочем! А президент Путин не говорит. Президент Трамп думает об американском рабочем, который как раз и получит работу на оборонных заказах. И пока Китай не превратился в ядерную сверхдержаву, Америка успеет возродить свою промышленность (а наука и опытно-конструкторские разработки там никогда не приходили в упадок), произвести любое необходимое количество обычных вооружений, благо еще во времена министра обороны Иванова мы развязали им руки, выйдя из договора об ограничении обычных вооружений, а когда придет время новой гонки ядерных вооружений, уже с Китаем, Америка Трампа будет готова к ней как никто и никогда! Американская промышленность произведет любое потребное число боевых блоков к уже изготовленным ракетам средней и малой дальности, а по числу самолетов, подводных лодок и прочего равных ей все равно нет.

А вот Россия такого финта сделать не сможет - и ресурсов таких нет, и промышленность с отраслевой наукой развалили, а собрать не удосужились. Разве что в области PR преуспели, но это не лучшая замена танкам и самолетам. Да, и Россия находится не на острове, а на Евразийском континенте, причем с такими границами, что обнести их стенами или укрепрайонами даже думать нелепо. Защитить эти границы, самые протяженные в мире, могла только советская армия, самая большая и сильная на планете. А российская армия даже численно в 10 раз меньше.

Поэтому предложение Трампа хоть и очень заманчиво, только принимать его нельзя.

Никакого ограничения стратегических наступательных вооружений ниже имеющегося уровня Россия позволить себе не может!

Но и сохранять статус-кво тоже не в силах - будучи все еще ядерной сверхдержавой, в экономическом, технологическом, политическом, да во всех прочих планах она вынуждена встраиваться в чью-то чужую политику. Но Европе Россия нужна в гробу в белых тапках, Америка Трампа согласна иметь с ней дело на условиях полной беззащитности, а Китай - тот просто готов по дружески поглотить ее целиком.

Это нерешаемое противоречие, и в рамках существующей системы оно не решается никак. А думать о смене системы в России считается уже опасным экстремизмом.

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