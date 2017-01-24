Из собянинской Москвы готовятся выгнать собак

Мосгордума рассмотрит норму, предполагающую запрет для жителей столицы на содержание в своих квартирах собак крупных пород, заявила председатель комиссии по экологической политике Зоя Зотова.

В частности, данный запрет может распространиться на мастифов, догов, кавказских овчарок и прочих крупных собак. Их содержание будет предложено перенести в частные домовладения, где будут созданы необходимые условия для безопасности и комфорта.

- Интересно, а что значит "и прочих"? - удивился главный редакор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вот немецкие овчарки, самые распространенные на земле собаки, они "и прочие"? Или ротвейлеры? Ретриверы? Тоже довольно крупные собаки, к тому же чемпионы по числу покусов. Как они будут определять, крупная собака или нет? На вес? В холке будут измерять?

- И потом, - продолжил Анатолий Баранов, - а как быть с теми, у кого в квартире уже живут крупные собаки? Усыплять? Или выселять? Это моя квартира, какое право имеет какая-то фифа, которую я знать не знаю и не хочу, принимать закон, который ограничивает меня в моих правах? А завтра они примут закон, по которому и слишком крупных людей нельзя будет держать в квартирах... У нас такие законодатели, что я не удивлюсь. Я вот за свою собаку вполне готов нести любую отвественность - прописывайте в законе, требуйте исполнения. Но права лишить меня моей собаки у вас нет. Я всю жизнь держу собак, овчарок. Я без собаки не могу. Мне что, прикажете менять место жительства? Видимо, придется... Да, продам квартиру и уеду из этого вонючего Собянинска, в который превратился город, где я когда-то имел неосторожность родиться. Правда дурной пример заразителен, и в других городах тоже могут напринимать дебильных законов, с Москвы ж пример берут... Придется жить в деревне или в другой стране. Или придется гнать сцаными тряпками таких законодателей - иного не просматривается...