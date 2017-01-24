Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Из собянинской Москвы готовятся выгнать собак

Опубликовано 24.01.2017 в разделе комментариев 2

москва собянин когалым собака
Из собянинской Москвы готовятся выгнать собак

Мосгордума рассмотрит норму, предполагающую запрет для жителей столицы на содержание в своих квартирах собак крупных пород, заявила председатель комиссии по экологической политике Зоя Зотова.

В частности, данный запрет может распространиться на мастифов, догов, кавказских овчарок и прочих крупных собак. Их содержание будет предложено перенести в частные домовладения, где будут созданы необходимые условия для безопасности и комфорта.

- Интересно, а что значит "и прочих"? - удивился главный редакор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вот немецкие овчарки, самые распространенные на земле собаки, они "и прочие"? Или ротвейлеры? Ретриверы? Тоже довольно крупные собаки, к тому же чемпионы по числу покусов. Как они будут определять, крупная собака или нет? На вес? В холке будут измерять? 

- И потом, - продолжил Анатолий Баранов, - а как быть с теми, у кого в квартире уже живут крупные собаки? Усыплять? Или выселять? Это моя квартира, какое право имеет какая-то фифа, которую я знать не знаю и не хочу, принимать закон, который ограничивает меня в моих правах? А завтра они примут закон, по которому и слишком крупных людей нельзя будет держать в квартирах... У нас такие законодатели, что я не удивлюсь. Я вот за свою собаку вполне готов нести любую отвественность - прописывайте в законе, требуйте исполнения. Но права лишить меня моей собаки у вас нет. Я всю жизнь держу собак, овчарок. Я без собаки не могу. Мне что, прикажете менять место жительства? Видимо, придется... Да, продам квартиру и уеду из этого вонючего Собянинска, в который превратился город, где я когда-то имел неосторожность родиться. Правда дурной пример заразителен, и в других городах тоже могут напринимать дебильных законов, с Москвы ж пример берут... Придется жить в деревне или в другой стране. Или придется гнать сцаными тряпками таких законодателей - иного не просматривается...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Собаки охотничьих пород тоже крупные: гончие, лайки, легавые, борзые
Сон разума рождает чудовищ написал 24.01.2017 05:34
Москва - это основа многих пород собак в России, выгнать их из Москвы, и породы исчезнут...
Ответить
(без названия)
Терпик написал 24.01.2017 04:40
Уезжать не надо,лучше погнать не в меру ретивых "законотворцев" сцаными тряпками и пинками под жирные жопы.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужны ли вам платные парковки в Крыму и Севастополе:
Результаты
Интернет-ТВ
Церковь продолжает "отжимать" Херсонес
Церковь продолжает "отжимать" Херсонес
23.01.2017
Игорь Стрелков: Италия и РФ &#8211; мистическая связь
Игорь Стрелков: Италия и РФ – мистическая св...
23.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Из собянинской Москвы готовятся выгнать собак (2)
Трамп разрушил тихоокеанский "евросоюз" и это только начало (2)
Кадыров признал отправку чеченцев в Сирию (0)
Покажут ли международной мониторинговой группе "дело Мухина"? (0)
Для сохранения языка, даже и государственного, нужны его носители (3)
По данным полиции, фальшивой является каждая десятая таблетка (1)
Валентина Великая не собирается создавать новых военных баз за границей (2)
Директор столичной школы и его заместитель 20 лет домогались и насиловали учениц (12)
Сырьевой империи не хватает тюрем (6)
ЦБ потребовал закрыть предвыборный счет Навального в "Яндекс.Деньгах" (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Исаакиевская война в Питере
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Дела мои такие
Дарья Митина Дарья Митина: Пoка у руля грефы, санкции будут вечными
Дарья Митина Дарья Митина: Шестнадцатая китайская запись
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков: Италия и РФ мистическая связь. И еще от Стрелка и К2501
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss